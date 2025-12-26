Nuevos Precios de combustible en Panamá presentan rebajas desde el 26 de diciembre

Secretaría Nacional de Energía anuncia disminución en los Precios de combustible

• Basado en el comportamiento del mercado internacional, el ajuste quincenal de los Precios de combustible favorece el bolsillo de los panameños durante el cierre de año e inicio de 2026.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Energía ha publicado los nuevos Precios de combustible que regirán en la República de Panamá a partir de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025. Según lo establecido en la Resolución N.° MIPRE-2025-0047194, los consumidores experimentarán una reducción en el costo del litro de gasolina y diésel, medida que se mantendrá vigente hasta las 5:59 a. m. del próximo viernes 9 de enero de 2026.

Variaciones en el mercado nacional

El ajuste quincenal responde a la tendencia a la baja en las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de los Estados Unidos. En las provincias de Panamá y Colón, el costo por litro se sitúa de la siguiente manera: la gasolina de 95 octanos disminuye 3.2 centavos para fijarse en 0.832 balboas; la de 91 octanos baja 2.6 centavos quedando en 0.782 balboas, mientras que el diésel bajo en azufre presenta la reducción más significativa de 3.7 centavos, estableciéndose en 0.769 balboas por litro.

Precios de referencia por localidad

Debido a los costos de transporte y logística, los Precios de combustible varían según la zona geográfica del país. A continuación, se detallan algunos de los precios máximos por litro para otras localidades:

Arraiján y La Chorrera: 95 octanos (0.835), 91 octanos (0.785), Diésel (0.771).

Las Tablas: 95 octanos (0.848), 91 octanos (0.798), Diésel (0.785).

Boquete y Frontera: 95 octanos (0.856), 91 octanos (0.806), Diésel (0.793).

Volcán: 95 octanos (0.859), 91 octanos (0.808), Diésel (0.795).

Changuinola: 95 octanos (0.882), 91 octanos (0.832), Diésel (0.819).

La Secretaría Nacional de Energía, en su rol de autoridad reguladora, reiteró que estos ajustes se realizan cada 14 días calendario para garantizar que las variaciones del mercado global se reflejen de manera justa en el mercado local. Además, reiteró que el factor de conversión utilizado es de 1 galón por cada 3.785412 litros.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: