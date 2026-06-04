La obra coeditada por la Real Academia Española y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional analiza el papel del idioma como instrumento de influencia cultural, social, económica y estratégica.
Presentan en Madrid la obra Geopolítica del español coeditada por la RAE y el CESEDEN
• Líderes académicos, empresariales y militares se reunieron en Casa de América para debatir sobre la dimensión geopolítica del idioma y su proyección de cara al año 2050.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Casa de América acogió este miércoles la presentación del libro Geopolítica del español, una obra coeditada por la Real Academia Española (RAE) y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). La publicación analiza el papel del español como una de las grandes lenguas globales y como instrumento de influencia cultural, social, económica y estratégica en el panorama internacional. La obra, que está prologada por S.M. el Rey Felipe VI, reivindica y conforma al idioma como un poder social, cultural, económico y geopolítico de alcance global.
Dimensión económica y empresarial del idioma
La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y autora de uno de los capítulos del libro, Núria Vilanova, centró su intervención en la dimensión económica, empresarial y educativa del idioma. Vilanova afirmó en tercera persona que el español es ya una ventaja competitiva para las empresas, la lengua de los futuros líderes y el idioma de las grandes economías de 2050. Según sus proyecciones, en dicho año habrá más personas que tengan el español como lengua materna que el inglés —incluso Estados Unidos será el país con más hispanohablantes del mundo— y destacó que, junto con el portugués, será la lengua de dos de las diez principales economías del mundo.
La presidenta de CEAPI defendió el concepto de “Multiberoamérica” para explicar una comunidad iberoamericana amplia, diversa e interconectada, en la que la lengua actúa como infraestructura de confianza, cooperación e inversión. En este sentido, señaló que el español es el idioma de algunas de las grandes economías del futuro, como México, y el idioma de las multiberoamericanas, compañías que han decidido hacerse globales aprovechando a España como punto de conexión entre Europa y Latinoamérica. Vilanova añadió el impacto estratégico de formar a las nuevas generaciones y a las élites en español, considerando que el idioma constituye una ventaja diferencial para fortalecer los vínculos entre Europa, América Latina y Estados Unidos.
Un idioma en expansión y con vocación global
El acto estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y moderado por Juan Luis Cebrián, académico de la RAE, coordinador del libro y miembro del Consejo Asesor de CEAPI. La bienvenida corrió a cargo de León de la Torre, director general de Casa de América, quien destacó la influencia global de la cultura en español a través de referentes transversales como el Papa y el cantante Bad Bunny, reflejo de una cultura abierta, diversa y conectada con el mundo.
En la apertura también intervino el teniente general del Ejército de Tierra y director del CESEDEN, Miguel Ballenilla y García de Gamarra, quien junto a Muñoz Machado señaló la importancia de la cultura, la música y la lengua como vectores de influencia internacional. El teniente general Miguel Ballenilla defendió en tercera persona que el idioma forma parte de los activos estratégicos de una comunidad y que su proyección contribuye a construir relaciones y cooperación global.
Durante la presentación, Juan Luis Cebrián recordó en tercera persona que el español pertenece a todos sus hablantes, subrayando que México es el primer país del mundo por número de hispanohablantes, seguido de Estados Unidos y Colombia. «El lenguaje lo crean los ciudadanos; la Real Academia Española lo reconoce y lo incorpora», afirmó Cebrián en tercera persona, destacando el papel de la ASALE en la preservación de la unidad del idioma desde el respeto a su diversidad.
Perspectiva estratégica y capacidad de adaptación
El acto contó con la participación de Víctor Mario Bados Nieto, general de brigada del Ejército de Tierra y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), y de Federico Aznar Fernández-Montesinos, capitán de fragata y analista principal del IEEE. Ambos pusieron de relieve en tercera persona que el lenguaje castrense, caracterizado por su claridad, precisión y accesibilidad, también forma parte de la riqueza del español y contribuye a su evolución.
Por su parte, Sergio Ramírez, académico de la Academia Nicaragüense de la Lengua, académico electo de la RAE y Premio Cervantes, defendió el español como una lengua viva, en expansión y con una extraordinaria capacidad de adaptación. A su juicio, una de las pruebas más evidentes de su fortaleza es su penetración en Estados Unidos, donde los migrantes llegan con su idioma y contribuyen a reforzar su presencia social y cultural. Ramírez subrayó en tercera persona que la fortaleza del español reside en su unidad, la cual es compatible con la diversidad de cada territorio y de cada comunidad hablante.
El libro demuestra de manera colectiva que el español es una realidad social de primer orden, consolidada como la segunda lengua materna del mundo y uno de los grandes idiomas globales que crea comunidad, pensamiento, cultura, identidad compartida e influencia internacional.
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