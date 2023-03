Presentan proyecto Ciudad del Saber y sus Mujeres, en conmemoración del mes de la mujer en comunidad

(13/Mar/2023 – web) Panamá.- «Desde Ciudad del Saber reconocemos y honramos a todas las mujeres promoviendo la visibilización de sus roles y del impacto que generan, y destacando a quienes con sus aportes contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, democrática, equitativa y sostenible», señalaron voceras de la Fundación Ciudad del Saber.

En esta ocasión, y en conmemoración del Mes de la Mujer, presentaron el proyecto Ciudad del Saber y sus Mujeres, a través del cual acercaron al público al quehacer concreto de mujeres, organizaciones, emprendimientos y proyectos de su comunidad, por medio de retratos de grupo, y a través de las voces de las participantes. El proyecto además incluye una publicación y una exhibición fotográfica.

El evento de apertura consistió en un conversatorio en el Ateneo, seguido por el recorrido de la exhibición en el jardín de la Casa 39 de Ciudad del Saber. Durante la bienvenida, Irene Perurena, Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación Ciudad del Saber, aseguró que a la igualdad no se llega sin el compromiso de todos y todas. “En Ciudad del Saber entendemos la oportunidad que se presenta durante este mes para renovar nuestro compromiso, revisar nuestro andar, corregir, ajustar, mejorar, proponer y participar, y aunque queremos pensar que nuestro trabajo, nuestro caminar, no se reduce en lo absoluto a un mes, si no que se trata de un esfuerzo permanente sostenido en el tiempo, reconocemos el valor de la fecha y su significado, y nos esforzamos por propiciar una serie de actividades y eventos para el encuentro y la reflexión. Hoy es el primero de esos eventos.” Durante esta intervención, se destacó también, Junto al Profesor Jorge Arosemena Román, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, la labor de las Síndicas de la Fundación: Gabrielle Britton, Baty Eleta, Tatiana Fábrega de Varela, Orit Btesh, Oris Sanjur, Pituka Ortega.

Tras las palabras de la joven Stephani Guevara, invitada especial y estudiante destacada de la Academia Panamá para el Futuro e invitada especial, Mariana Núñez, Vicepresidenta de Comunicación y Cultura dio inicio al breve pero potente panel de mujeres en el cual participaron María Heller, Directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia de SENACYT, Eugenia Rodríguez Blanco, Investigadora Asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), Pilar Moreno, artista visual y directora de cine y Eneida Vásquez, Oficial de Protección de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Heller destacó que aún hay mucho por hacer en torno a la subrepresentación de las mujeres en el liderazgo; “en el Sistema Nacional de Investigación (SNI) que lidera SENACYT, hay un 40% de mujeres pero cuando ascendemos y vemos cuanto es el porcentaje de mujeres de las categorías más altas, es el 17%. La tijera en el tema de la ciencia no se escapa”.

Vásquez aseguró durante el conversatorio, “hay una serie de responsabilidades y compromisos que se tienen que adaptar para que realmente toda esta evidencia signifique un cambio sustantivo y creo que estamos más que listas para que todo esto ocurra”.

Moreno, afirmó que desde su industria existe una responsabilidad en el tema de la imaginación; “tenemos una responsabilidad de visibilizar historias de mujeres, de alcanzar una representatividad de mujeres en nuestras historias, en nuestras pantallas y de la manera en la que retratamos la realidad”.

“En cuanto a lo humanitario para nosotros es, ha sido y siempre será importante visibilizar las vulnerabilidades a las que están sometidas las mujeres” mencionó Rodríguez. “Desde la organización tratamos de visibilizar, de sensibilizar sobre todo a las autoridades para ver desde que forma podemos trabajar desde prevención y también desde la acción”

Rocío Medina, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, quien participó del proyecto, aseguró que le encantó la iniciativa: “sentarme con mujeres que son referentes en sus campos y escuchar y ver cómo podemos estar conectado y crear sinergias… definitivamente fue una conversación que daba para mucho más y todo se vinculaba con cada uno de nuestros trabajos”

Sobre la exposición fotográfica y la publicación

Ciudad del Saber y sus Mujeres es una publicación impresa y también accesible digitalmente https://issuu.com/ciudaddelsaber/docs/cds_y_sus_mujeres-issuu, donde plasman, a través de fotografías, a residentes, usuarias, socias y colaboradoras, que con entusiasmo han aportado a la construcción de esta “utopía posible”.

La exhibición se puede visitar de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00 en el jardín de la Casa 39 de Ciudad del Saber, detrás del Ateneo, durante el mes de marzo.

Así, con una visión compartida de cambio social, continúan construyendo el camino que los lleve a lograr juntos y juntas la equidad de género.

Trabajan día tras día procurando asegurar la plena participación y reconocimiento de las mujeres.