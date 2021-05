Presidente anuncia que a partir de próximo lote de vacunas de Astrazeneca se abrirán auto rápidos en Chiriquí, Azuero, Santiago, Colón y La Chorrera

•Los auto rápidos funcionarán simultáneamente, para hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 años, que quieran vacunarse con dosis de Astrazeneca voluntariamente.

• Gobierno entrega beneficios de programas sociales dirigidos a comunidades del Plan Colmena en la provincia de Herrera.

(30/Abr/2021 – web) Panamá.- Durante una gira de trabajo comunitario por la provincia de Herrera, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, reveló que Panamá ha garantizado la adquisición de mas de 9 millones de dosis de vacuna contra la Covid-19 que equivale a una cobertura a la población por encima de la inmunidad de rebaño.

El presidente anunció que a partir del próximo lote de vacunas de Astrazeneca que lleguen al país se abrirán auto rápido de vacunas en los terrenos de la feria de David, en la feria de Azuero, en la feria de La Chorrera, en Santiago y en Colón.

Cortizo Cohen exhortó a los gobiernos de provincias a estar preparados para esta vacunación que será de forma simultánea y reiteró que la vacuna de Astrazeneca es segura y efectiva.

«Si seguimos haciendo las cosas bien en salud, en lo social y en lo económico vamos a seguir viendo con esperanza un país que camina por lo correcto», manifestó el gobernante al referirse a la disminución de los contagios y fallecimientos por Covid-19 en Panamá.

Sin embargo, advirtió que “no hemos ganado nada” en la lucha contra la pandemia y exhortó a la población a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad de uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos.

El presidente reiteró el llamado a sus funcionarios a trabajar en equipo y que hagan su trabajo correctamente. «Todo lo que hagan, háganlo bien, es el mensaje claro para los servidores públicos “.

«Para que las cosas salgan bien deben hacerse en equipo, de manera organizada y de forma consistente», indicó el presidente, quien instó a los funcionarios a dar la milla extra todos los días, porque no hay margen para el descanso debido a los tiempos que enfrentamos.

Sobre el trabajo en equipo, particularmente en provincias, anunció la designación de Eduardo Cerda como coordinador para Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas del Centro de Operaciones Nacionales.

«No hay manera de resolver problemas si no se trabaja en equipo.. quienes no trabajan en equipo no pueden ser parte de esta administración», señaló el gobernante.

Gira a Pesé, Herrera

La gira de trabajo del presidente Cortizo Cohen, y una comitiva de varios de sus ministros de Estado empezó en Cerro Paja, Los Pozos, específicamente en la comunidad de La Requinta, donde se hizo entrega de una vivienda amoblada a la señora Claribel González, de 40 años de edad.

La beneficiada habitará la nueva vivienda junto a su esposo, Eduardo Pimentel, de 55 años, y sus tres hijos, de 20, 18 y 10 años de edad; este último presenta discapacidad intelectual moderada.

La familia Pimentel González, que antes vivía en una casa de paredes de madera, techo de zinc y piso de tierra, ahora tendrá una vivienda amoblada y con servicios de agua y electricidad.

En Cerro Paja, también se entregó una vivienda amoblada a Dominga Ávila, de 79 años de edad, quien padece de mal de Parkinson y que antes habitaba una casa de quincha. Otro beneficiado con una nueva casa fue el señor Ismael Herrera, de 76 años.

Mientras que en Ocú, el señor Evodio Mitre, de 67 años, fue también beneficiado con su vivienda. Vivía anteriormente en la barriada El Mamey, en una casa con paredes y techo de zinc y piso de tierra.

Entrega de beneficios a comunidades del Plan Colmena

En la comunidad de El Hatillo, en Pesé, siguió la gira del presidente con la entrega de beneficios de diversos programas que ejecutan varias entidades, como Transformando Vidas, Redes Territoriales, Panamá Agro Solidario, Agro Vida, Capital Semilla, entre otros más, dirigidos a comunidades del Plan Colmena y cuyo objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), bajo el Programa Agro Vida, otorgó a 10 familias kits de herramientas básicas, además de insumos y abono para que los pequeños productores, con el respaldo técnico del MIDA, puedan incorporarse a la producción básica de alimentos y así garantizar la seguridad alimentaria.

Cada kit consta de coa con mango, machete y azadón con mango, semillas de hortalizas, de frijol y de maíz nacional; un quintal de abono, fungicida e insecticida, todo por un valor de B/. 782.10.

La Autoridad de Recursos Acuáticos suministró mil alevines de tilapia gris a Luis Figueroa, productor acuícola de Las Minas.

De igual manera, el Banco de Desarrollo Agropecuario, a través del Programa Panamá Agro Solidario, hizo entrega de préstamos a 10 productores de Herrera por las suma de B/.132,230.20. Los productores beneficiados se dedican a las actividades de bovino de ceba, pesca artesanal, ñame y maíz.

Desde que empezó el Programa Panamá Agro Solidario, en junio de 2020, con el objetivo de ayudar a los productores y mantener la seguridad alimentaria de la población, el BDA ha desembolsado más de un millón de balboas por medio del Panamá Agro Solidario, a 88 productores herreranos.

Mientras que el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) entregó a 10 pequeños ganaderos de la provincia pagos de indemnizaciones por un total de B/.7,562.50 por siniestros ocurridos en sus hatos en los años 2017 y 2018. De esta manera, el ISA se pone al día con productores herreranos cuyos pagos estaban atrasados.

A la fecha se ha desembolsado en indemnizaciones un total de B/.36,049.52, correspondientes a pequeños productores pecuarios. En 21 meses de esta administración, en Herrera se han realizado pagos por indemnizaciones por el monto de B/.497,823.65.

Ampyme: respaldo a emprendedores

Un total de 19 emprendedores, de los cuales 17 son mujeres, recibieron Capital Semilla no reembolsable de B/.2,000 cada uno, de parte de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme). El capital semilla será utilizado para el financiamiento de diversas actividades económicas, como ceba de ganado (bovino y porcino), cría de pollos, restaurantes o fondas, dulcerías y venta de legumbres.

En lo que va del año 2021, en el territorio nacional han sido beneficiados 546 emprendedores con el programa Capital Semilla de la Ampyme, con un desembolso de B/.1,055.450.00.

Ipacoop: asistencia a hijos de cooperativistas

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) entregó la personería jurídica a una nueva cooperativa y cheques a 10 beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Cooperativa, que lleva adelante la institución. La personería jurídica fue recibida por Eduardo Sadan Pimentel, presidente de la junta de directores de la Cooperativa de Servicios Múltiple Manito Juan R.L., con sede en Ocú, que se dedicará a la elaboración de artesanías, montunos y polleras.

Por su parte, diez estudiantes recibieron aportes económicos por cerca de B/.2 mil para gastos educativos. Se trata de hijos de cooperativistas de la provincia de Herrera.

Mides: Apoyo a primera infancia y a familias humildes

La titular de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, entregó mochilas Cuidarte que ayudarán a promover la estimulación temprana de niños y niñas en poblaciones apartadas, y tres certificados de alfabetización, que se suman a otros 50 de personas que culminaron exitosamente su curso de aprender a leer y escribir.

Además, el Mides llevó activos agrícolas a beneficiarios del programa Red de Familias del distrito de Las Minas. Sabina Cruz, de la comunidad de Chepo, recibió un motocultor, valorado en B/.4,125.00, y Magdalena González, de la comunidad de Tres Puntas, recibió cinco máquinas de coser.

El motocultor beneficiará a pequeños productores de zanahoria, mostaza, cilantro, cebollina, maíz y otros de siete corregimientos del Plan Colmena, entre ellos: Las Minas, Leones, El Toro, Quebrada del Rosario, Quebrada El Ciprían y Calabacito, ubicados en Las Minas y Los Pozos.

Estas herramientas ayudarán a más de 100 familias de la región que se dedican a actividades agrícolas y de costura.

También la entidad entregó certificación de reapertura del CAIPI La Arena, en Los Pozos, así como un bus al Hogar María Auxiliadora, ubicado en Chitré.

SENADIS: Emprendedores con discapacidad

De parte del proyecto Fami Empresas, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) hizo entrega a ocho emprendedores con discapacidad de capital semilla, consistente de B/.900 cada uno. Los beneficiados podrán emprender negocios como ceba de cerdos, cría de terneros, buhonería, ventas de productos de maíz, lo cual les permitirá lograr la inclusión socioeconómica que impulsa el Gobierno Nacional para el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.

El objetivo del proyecto Fami Empresas es orientar, capacitar y propiciar la creación de pequeñas empresas familiares en los sectores agropecuarios, comerciales y de servicios, dirigidos a las personas con discapacidad y sus familias que viven en áreas rurales y de difícil acceso.

IFARHU y MEDUCA

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) entregó el pago de becas y sus respectivas tabletas y laptops, de parte del Programa Transformando Vidas del Ministerio de la Presidencia.

Las becas corresponden a dos de concurso general (media); una asistencia educativa para estudios universitarios de Licenciatura en Finanzas y Negocios Internacionales; otra de asistencia económica para Licenciatura de Arquitectura y, finalmente, una del programa de servidor público para Licenciatura en Registros Médicos y Estadísticos.

El Ministerio de Educación (Meduca) hizo la entrega simbólica de dos tabletas a estudiantes, pero en toda la provincia de Herrera se distribuyeron 1,126 entre estudiantes graduandos.

Además, estudiantes de esa provincia recibirán 26,496 folletos, guías escolares y otros recursos didácticos y tecnológicos.

Más Escuelas Seguras 2021

Las escuelas Cabuya, con una matrícula de 71 alumnos; La Huca (6); Inés Pinto (4); Filo Llano y El Copé, con tres alumnos cada una, recibieron de parte de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, la certificación como Escuelas Seguras.

Esta certificación se entrega a escuelas que han cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y las medidas de bioseguridad.

ANATI: familias dueñas de sus tierras

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entregó seis títulos de propiedad de forma simbólica en la actividad; sin embargo, en Herrera se han realizado cuatro entregas, que han beneficiados a más de 600 familias. Para junio próximo, la Anati proyecta dar 200 títulos más en esa provincia.

Los títulos de propiedad entregados hoy pertenecen a humildes familias del distrito de Parita (Potrerillo), y los terrenos son empleados para residencia, agricultura y cultivos para subsistencia.

MIVIOT: nuevas viviendas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó tres certificados de unidades básicas habitacionales del Plan Progreso.

MI CULTURA: respaldo a artesanos

El Ministerio de Cultura (Micultura) dio dos Espacios de Lectura de 120 libros cada uno de autores nacionales, librero y caja móvil. Los Espacios fueron donados para las juntas comunales de El Ciruelo, Los Cerritos y Los Pozos cabecera.

MiCultura también entregó cinco carnés de acreditación artesanal a pobladores del lugar.

Transformando Vidas: el cambio en acción

Del programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia, se entregó un moltocultor, cinco motobombas de fumigación y cinco desmalezadoras a la Cooperativa de Productores de Poroto.

Además, se hizo entrega a la Fundación San José de 13 tabletas como apoyo para estudiantes residentes de Las Cabras de Pesé; a la Cooperativa de Servicios Múltiples Manito San Juan R.L., se entregaron 10 máquinas de coser; y al Centro Comunitario Integral San Sebastián, cinco batidoras para repostería y cinco máquinas de coser.

La Dirección de Asistencia Social (DAS) del Ministerio de la Presidencia, también dentro del programa Transformando Vidas, llevó equipos agrícolas consistentes en tres surcadoras y dos tractores de uso agrícola a la Junta Comunal de El Calabacito; una empacadora a la Junta Comunal de París y una desgranadora a la Junta Comunal de Cerro Paja.

A la Diócesis de Chitré, la DAS donó un bus, el cual fue recibido por el vicario general José H. González; una orden de proceder para mejoras a la Iglesia San Pablo Apóstol de Los Pozos; y otra orden de proceder para la construcción de una cancha multiuso en el corregimiento Cerro de Paja.

En sus palabras de agradecimiento, el diputado del circuito, Julio Mendoza, dijo que estas entregas reiteran el compromiso con el sector agropecuario y con los productores para ayudarlos mediante incentivos y acceso a maquinarias agrícolas para su producción.

CON Escuela repara 53 centros en Herrera

Como último punto de la gira, el presidente y la comitiva ministerial se trasladaron al Colegio José Octavio Huertas, en Pesé, donde el viceministro de Infraestructura del Meduca, Ricardo Sánchez, presentó el respectivo informe de CON Escuelas para la provincia de Herrera.

Según el informe, en la provincia de Herrera están incluidas 53 escuelas dentro del programa de reparaciones y mantenimiento, beneficiando a 7 mil estudiantes con una inversión de B/.121,300. Del total de escuelas del programa, en 6 ya se concluyeron los trabajos de reparaciones de pintura, electricidad, plomería, techos, entre otros, mientras que otras 11 están siendo intervenidas actualmente.

CON Escuela pretende la reparación de más de 800 escuelas en todo el país para beneficio de 334 mil estudiantes, con una inversión de B/.3.2 millones.

Acompañaron al presidente, los ministros de Educación, Maruja Gorday de Villabos; Miviot, Rogelio Paredes, y María Inés Castillo, del Mides. Varios viceministros, directores de entidades, el gobernador de Herrera, Victor Roca; alcaldes y concejales.

CON Vacunas

El presidente Cortizo Cohen propuso la idea de realizar un barrido durante la jornada de vacunación en las provincias de Herrera y Los Santos, incluyendo a la población de mayores de 16 años hacia adelante.

Cortizo Cohen solicitó a las autoridades de salud a realizar las evaluaciones pertinentes para conocer la cantidad de enfermeras que necesitarán para el barrido. En tercer trimestre vamos a recibir una considerable cantidad de vacunas contra la Covid-19 y para esos meses correspondería la vacunación en esas provincias.

El Dr. Luis Pérez al rendirle el informe de CON Vacunas precisó que en Herrera se pretende inmunizar mas de 26 mil personas en cinco días en los tres circuitos de la provincia.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá