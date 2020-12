Presidente Cortizo anuncia recarga del Vale Digital para las provincias de Panamá y Panamá Oeste entre el 4 y 8 de enero

(29/Dic/2020 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, visitó este martes el Centro de Convenciones Atlapa, sede de operación del Plan Panamá Solidario, desde donde se despachan y distribuyen, desde el pasado mes de marzo, las bolsas de alimentos para la población más vulnerable afectada por la pandemia de Covid-19.

El mandatario se presentó la mañana de este martes al lugar para reconocer el enorme y continuo esfuerzo de más de 6,500 voluntarios que, en 216 días, han logrado la distribución de 4,784,495 bolsas solidarias, trabajando sin descanso, inclusive en estas fechas de fin de año.

Acompañado por el ministro y viceministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama y Carlo Rognoni, respectivamente, el presidente Cortizo Cohen recorrió las instalaciones del centro de operaciones y conversó con varios voluntarios que confeccionan las bolsas, a quienes agradeció personalmente el trabajo solidario que realizan.

«Ustedes, voluntarios, miembros de las Juntas Técnicas, de los Gobiernos Provinciales y Comarcales, han demostrado durante estos diez meses de cuarentena lo bueno y noble de este país», indicó el presidente de la República.

Aprovechó también para agradecer a los productores agropecuarios, hombres y mujeres del campo, que tampoco han parado un solo día, proporcionando la materia prima para estas bolsas solidarias, «que no llevan solo comida, sino que llevan el corazón y la esperanza de muchas personas», subrayó.

El mandatario recordó que el Gobierno Nacional también ha mantenido el pago de B/.2 mil millones en subsidios a la población más vulnerable, en medio de esta crisis, y anunció, además, la recarga del Vale Digital para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, entre los días 4 y 8 de enero de 2021, para que las personas puedan comprar lo necesario y se queden en sus casas durante la cuarentena que regirá para esos días en ambas provincias.

Agregó Cortizo Cohen que ha ordenado al Ministerio de Obras Públicas que aproveche el período de la cuarentena para avanzar en el programa Manos a la Obra, que consiste en la reparación y parcheo de calles y limpieza de cunetas.

El mandatario anunció que en 90 días Panamá iniciará el proceso de vacunación contra la Covid-19, pero enfatizó que, sin embargo, «no hay manera que nosotros avancemos si no corregimos el comportamiento social, colectivo e individual en algunos lugares; créanme que no hay fórmula… si no corregimos eso… Les pido que no bajemos la guardia».

«Sé que las medidas que he tomado del 4 al 14 de enero no son fáciles para nadie, pero como presidente de la República tengo que tomar decisiones», expresó el gobernante.

Destacó que el análisis entre la salud, lo social y lo económico es un balance fino, pero al final el proceso de observar el comportamiento del virus, de analizarlo, es de los equipos de salud y del Consejo Consultivo, «pero la última acción las toma Nito Cortizo».

«Este 2021, sin duda alguna, será el inicio de un mejor Panamá», concluyó el mandatario.

