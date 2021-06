Presidente Cortizo Cohen: “A pesar de la pandemia, el Gobierno sienta las bases para combatir desigualdades”

* Presidente pide a la población de Guna Yala que se vacune.

* Comunidad y autoridades no deben bajar la guardia para combatir el Covid-19.

* Gobierno evalúa la apertura de 11 escuelas para clases presenciales.

(18/Jun/2021 – web) Narganá, Comarca Guna Yala, Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dijo este viernes en la comarca Guna Yala que, a pesar de la pandemia, en dos años su gobierno ha trabajado cerca de las comunidades para sentar las bases que ayuden a combatir la pobreza y la desigualdad en el país.

Cortizo Cohen destacó que han sido dos años de gobierno sumamente intensos y gratificantes, durante los cuales ha visitado tres veces la comarca Guna Yala, a cuya población y autoridades pidió que trabajen en conjunto y sin bajar la guardia, para controlar y combatir el Covid-19.

“Tenemos que estar pendiente y no bajar la guardia”, remarcó el mandatario, quien, aunque expresó sentirse optimista, recordó que en enero de este año el porcentaje de casos diarios era de casi 30%, el cual se logró reducir a una cifra menor del 5%, pero que ahora está en 8%.

Destacó que, así como bajó, el índice de casos positivos se puede disparar y es la población la única que se puede cuidar, por lo que solicitó a los habitantes de Guna Yala que acudan a vacunarse.

Reiteró que en esta batalla no se ha ganado absolutamente, destacó que, si bien la economía y el turismo se recuperan poco a poco y las estimaciones de crecimiento del país son las más altas de la región, “son proyecciones que están en papel y, si no nos cuidamos, esas proyecciones no servirán para nada. ¡Por favor, vacúnense!”, insistió.

Por su parte, el sahila de Narganá, Arnulfo Preciado, destacó que esta comunidad fue una de las primeras en acoger las recomendaciones del Ministerio de Salud para combatir el Covid-19.

Gira de Trabajo

En la Escuela Secundaria Félix E. Oller, en Narganá, el presidente Cortizo Cohen y la comitiva de ministros recibieron, de parte del viceministro de Educación, Ricardo Sánchez, el informe de CON Escuelas, programa a través del cual se reparan 11 escuelas de la región con trabajos de mantenimiento en diferentes obras, como pintura, electricidad, techos y plomería, entre otros.

La ejecución del programa indica que se han terminado trabajos de mantenimiento en 2 escuelas de Tubualá (Escuela Cuba y Escuela Isla Pino), mientras que hay 3 en atención (Cartí Tupile, Naranjo Grande y la Escuela Secundaria Félix E. Oller).

CON Escuelas beneficia a 2,172 estudiantes de la comarca, con una inversión de B/.30,050.00, detalla el informe.

Entrega de beneficios

Como parte de los programas que ejecutan diferentes entidades y los cuales se han mantenido de manera ininterrumpida durante la pandemia, el Gobierno Nacional entregó beneficios a pobladores de comunidades en Guna Yala impactadas por el Plan Colmena.

De parte de Agro Vida, el programa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) que incentiva la agricultura de subsistencia, se otorgaron 10 kits de herramientas básicas para desarrollar las actividades agrícolas familiares. De enero a la fecha, Agro Vida ha entregado 2,141 kits en esta región.

Por parte de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), se entregó capital semilla no reembolsable a 6 emprendedores y certificados de registro empresarial a 3 personas de la comunidad. El aporte del capital semilla corresponde a un monto de B/. 2,000.00 por cada beneficiario, para que emprendan actividades comerciales o agrícolas, como panadería, tienda, refresquería o cría de cerdos y de pollos.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) entregó certificados de culminación de cursos de modistería y confección de artesanías autóctonas a 10 beneficiarios. Este año, se han expedido 758 de estos certificados.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) entregó mochilas Cuidarte para beneficio de la primera infancia y leche fortificada a 10 madres de familia de la comunidad.

En el acto, se entregó un reconocimiento y medalla de honor a Karymyshel Padilla, por su destaca participación en la disciplina deportiva del ajedrez, y por su valioso aporte a la niñez de la comunidad de Corazón de Jesús, en Guna Yala.

A través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) se otorgaron sillas de ruedas a 11 beneficiarios. Estas sillas de ruedas están diseñadas para permitir el desplazamiento de personas con movilidad reducida, lesiones o enfermedad física.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) realizó pagos de becas a 10 estudiantes de distintas comunidades, que también recibieron tabletas y “laptops” del Programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia. El Ifarhu ha hecho efectivo el pago de 11,426 becas de diferentes programas y subprogramas de la entidad en la comarca.

Del programa de Instalación de Tanques de Plástico y Metálicos para el servicio básico de agua, la Junta Comunal de Ailigandí recibió, a través del Ministerio de Educación (Meduca), un cheque por B/. 43,057.50 para instalar de estos recipientes en cuatro centros educativos (Nele Kantule, Playón Chico, Sahila Iguanaisy y Carlos López Inaqueliguiña).

También en otras seis escuelas de ese corregimiento: Aidirgandí, Irgandí, Mamitupu, Playón Grande, Simral Colman y el Instituto Cacique Olodebiliginya. En conjunto, estos 10 planteles suman 3,969 estudiantes.

En el Centro de Educación Básica General Carlos López Inaqueliguiña, con una matrícula de 517 alumnos, se entregó insumos de bioseguridad y elementos para aseo: 5,000 pastillas de jabón de baño y 50 paquetes de jabón en polvo, 50 galones de cloro, 50 galones de desinfectante, trapeadores, escobas, bolsas de alcanfor y botellas de agua, entre otros implementos.

Entre los graduandos de seis planteles escolares de la comarca Guna Yala, se distribuirán 193 tabletas. Para estudiantes de primero a noveno grado, padres de familia y docentes de esa región educativa, se distribuyeron 39,684 folletos, guías y cuadernos de trabajo “Aprendamos a leer” y “Panamática”, entre otros documentos educativos.

Del Programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia, se entregaron 10 máquinas de coser, 10 kits de belleza, 5 cortagramas y 5 kits agropecuarios a la comunidad de Yandub. Además, 4 kits deportivos a las juntas comunales de la comarca y un motor fuera de borda de 200 HP, por valor de B/.11,556.00.

También de la Dirección de Asistencia Social (DAS), el Centro de Salud de Narganá recibió insumos médicos de rehabilitación por valor de B/.1,200.00 y el gobernador de Guna Yala, Alexis Alvarado, y representantes de corregimiento, recibieron 200 pares de botas de hule para distribuir entre adultos y niños de las comunidades, por un valor de B/.2,400.00.

El DAS también donó kits deportivos consistentes en bolas y bates al centro deportivo de Yandúb, por un valor de B/.3,500.00.

Igualmente, por el DAS se entregaron 20 sillas de ruedas para personas con movilidad reducida, 20 kits de limpieza de áreas verdes para los corregimientos de la comarca, 50 pares de botas de caucho y 5 kits de herramientas para los trabajos agrícolas que realiza el Grupo de Mujeres Rurales de Narganá.

En nombre de las comunidades, el sahila Arnulfo Preciado agradeció los beneficios entregados.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en esta GTC: los ministros María Inés Castillo (Mides) y Augusto Valderrama (MIDA), así como los viceministros Milagros Ramos (Mides), Ricardo Sánchez (Meduca); el gobernador Alexis Alvarado, los sahilas de la comarca, representantes de corregimientos y miembros de la junta técnica de la región.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá