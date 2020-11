Presidente Cortizo Cohen: «Además de las autoridades, toda la población debe estar prevenida por avance de IOTA y pendiente de información oficial»

Presidente Cortizo pide a población mantenerse informado y alerta sobre avance de IOTA con información emanada de Etesa y Sinaproc

El Gobierno Nacional activó todos los Centros de Operaciones del país, ante el avance de la tormenta tropical IOTA.

(14/Nov/2020 – web) Panamá.- El presidente Laurentino Cortizo Cohen, activó Centros de Operación de Emergencia (COE) en todas las provincias y comarcas del país ante el posible impacto de la depresión tropical IOTA en territorio nacional, y advirtió que la información oficial sobre el avance de este fenómeno de la naturaleza emanará de Etesa y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Esta afirmación se dio en el marco de la reunión del Centro de Operaciones Nacionales (CON), que encabezó el mandatario a fin de tomar las medidas preventivas ante la llegada de la tormenta tropical IOTA, que podría impactar varias provincias y comarcas del país.

Sobre la veracidad de la información que surge relacionada con la emergencia climática, la Dirección de Hidrometeorología de ETESA aclaró que las fuentes confiables son el Centro Nacional de Huracanes de EEUU que monitorea y tiene la capacidad de clasificar cada fenómeno meteorológico, mediante el uso de tecnología especializada y emitir instrucciones de cómo se debe proceder ante cada caso.

Por tanto, en el caso de Panamá las únicas entidades que deben proporcionar información relacionada con estos fenómenos son ETESA y SINAPROC, porque lo que no se quiere es alarmar a la población, indicó Cortizo Cohen.

Por su parte la Dirección de Hidrometeorología de ETESA, responsable de la vigilancia y pronóstico meteorológico, a cargo de la ingeniera Luz Graciela Calzadilla, explicó que la región está en medio de la temporada de huracanes que concluye el 30 de noviembre.

La ingeniera explicó que aparentemente la tormenta IOTA tiene la misma trayectoria y lento desplazamiento que sumado al frente frio, propio de la época, que consiste en masas de aire frio que impiden que el huracán se aleje de nuestro país.

De acuerdo a Hidrometeorología, octubre fue un mes muy lluvioso en Tierras Altas, con importantes acumulados de lluvias, que con el paso de Eta incrementó el nivel de saturación de agua en el suelo.

En tanto, Pilar López ingeniera de ETESA explicó que IOTA pasó de onda tropical a depresión y ayer mismo se convirtió en tormenta tropical y de acuerdo a los modelos, aunque ya se registra un aumento en los vientos y lluvias en el occidente del país, se estima que entre la noche del domingo y la mañana del lunes debe convertirse en huracán.

Destacó que IOTA podría llegar a la categoría 4, pero se calcula que para ese momento esté en las costas de Nicaragua. Aunque no se prevén vientos con la misma intensidad que Eta, es muy probable que las lluvias si estén influenciadas por este fenómeno climático.

Indicó la ingeniera que los vientos tendrán dirección del suroeste en la mayor parte del país, con una velocidad de 35 a 45 km/h de viento sostenido, lo que significa que no habrá variación por un espacio de un minuto y ráfagas que pueden superar los 60 km/h, en sectores montañosos.

«Con Eta rompimos récord de acumulado de precipitaciones en 5 puntos de la provincia de Chiriquí en especial el día el 4 de noviembre en Cerro Punta con lluvias ligeras y constantes, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., situación a la que la mayoría de la población no le presta mucha atención», advirtió la experta.

De acuerdo a la ingeniera, esta situación en las zonas altas provoca la saturación del suelo y ante la falta de absorción, aumenta las posibilidades de inundaciones y derrumbes, situación que podría empeorar con la llegada de IOTA por lo que hizo el llamado de prevención y avisos de vigilancia que emiten las autoridades especialmente para zonas montañosas.

Los mayores montos acumulados de lluvia desde hoy hasta el día 17 de noviembre, se pronostican en Azuero, Chiriquí, sur de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y también podrían registrarse precipitaciones en Colón, Darién, Panamá Este y más adelante en Bayano.

«Aún después que IOTA ingrese a Nicaragua y se disipe es muy probable que las lluvias ligeras sigan por la inestabilidad de la atmósfera, por lo tanto, ETESA hace un llamado a no bajar la guardia después del día 18, estar muy pendiente de los avisos oficiales y el desarrollo de los modelos» dijo López.

Líneas de transmisión se normalizan

El Secretario Nacional de Energía Jorge Rivera Staff, por su parte, detalló la situación que se presentó en la red nacional de transmisión donde se atendieron dos puntos críticos. El primero en la línea de alta tensión a 10 km de la frontera con Costa Rica, con dos torres en las márgenes del rio Chiriquí Viejo, que cayeron debido a la gran cantidad de lluvia.

Desde un principio se procedió a energizar esta línea de transmisión, sin ningún compromiso para la red nacional, aseguró Rivera Staff, agregando que ya se establecieron las torres de emergencia sustituyendo las que se vieron afectadas y se ha vuelto a energizar la línea de alta tensión.

El otro punto crítico, fue próximo a Fortuna, en la torre 25 que trae energía desde Changuinola a la planta, donde una de las cuatro patas quedó expuesta debido a los deslaves, pero gracias al apoyo de la aeronaval se trasladó equipo para proceder con el anclaje. Este trabajo tampoco compromete de forma alguna el suministro de energía a nivel nacional aclaró el Secretario de Energía.

El Ministro de Seguridad Juan Pino, aseguró que la Operación Patria sigue trabajando en la región occidental, en fase de reconstrucción en actividades aéreas, el COE seguirá activado estamos en fase preparativa para enfrentar un evento climatológico.

De acuerdo a a la Ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, desde el domingo 6 de septiembre se hizo la reunión de coordinación. Por medio de las autoridades locales están activados con las áreas más vulnerables, para estar preparados ante cualquier eventualidad y ya están instalados los albergues.

La iniciativa de evacuaciones siempre está en los planes de contingencia y sitios como San Miguelito, Panamá Norte, Alcalde Díaz, además de las autoridades, la misma población debe estar pendiente de lluvias constantes, y buscar refugio en áreas más seguras, recordó el presidente Cortizo Cohen.

Se activan COE en provincias y comarcas

Durante la reunión de trabajo, el mandatario instruyó a los gobernadores de las provincias y las comarcas del país, la instalación en sus regiones de un Centro de Operación de Emergencia (COE) para que desde allí operen ante cualquier contingencia que se presente. Los equipos provinciales deben estar pendiente de los monitoreos que realiza Etesa sobre las zonas que podrían ser impactadas por efectos de la nueva depresión tropical IOTA.

Los Centro de Operaciones de Emergencia, son dirigidos por los gobernadores de cada provincia, los jefes de zonas policiales, bomberos, Sinaproc, las Juntas Técnicas de cada provincia y los gobiernos locales conformada por alcaldes y los 679 representantes de los corregimientos que tiene la república.

En la conferencia, el Presidente Cortizo Cohen reiteró a la población, la importancia de estar pendiente de las mareas, especialmente quienes viven cerca de ríos o montañas, deben procurar refugios, para estar alejados de crecidas y deslaves.

Este domingo a las 9:00 a.m. se instala en la provincia de Panamá, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las 2:30 de la tarde se realizará un consejo de gabinete para ampliar el estado de emergencia.

En la reunión previa a la conferencia de prensa encabezada por el Presidente Cortizo Cohen, en la sede del CON, ubicada en Ancón, participaron: el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo; y los ministros de Seguridad, Juan Manuel Pino; de Gobierno, Janaina Tewaney; de Obras Públicas, Rafael Sabonge; de Vivienda, Rogelio Paredes; de Desarrollo Social, María Inés Castillo; de Salud, Luis Francisco Sucre; de Educación, Maruja Gorday.

Además, estuvieron presentes los directores de los estamentos de seguridad, la gobernadora de Panamá, Judy Meana, y de forma virtual, los gobernadores de las otras provincias y de las comarcas del país.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá