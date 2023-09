Presidente Cortizo Cohen analiza reforma del Código Electoral y proyecto de Ley sobre contrato minero

• Respecto al proyecto de ley sobre el contrato minero, el jefe del Ejecutivo indicó que prefiere esperar el informe de la Comisión de Comercio para tomar una decisión.

• Sobre el embalse en el río Indio, aseguró que no ha recibido ningún informe de la ACP.

(22/Sep/2023 – web) Herrera, Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, informó que este fin de semana estará analizando la Ley Electoral aprobada, el Decreto que aprobó el Tribunal Electoral y el proyecto de ley presentado por el diputado Ricardo Torres que busca reformar el Código Electoral.

El mandatario señaló que no tiene una decisión y prefiere analizar estos aspectos, ya que el Tribunal Electoral debe ser cauteloso en temas de decretos, especialmente cuando identifica un artículo ya aprobado en la Ley Electoral.

“En este momento no tengo una decisión, pero después que se aprueba una Ley Electoral, el tema de esos decretos a través del Tribunal Electoral me siembra interrogantes”, señaló Cortizo Cohen en un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Herrera, donde se llevó a cabo la Gira de Trabajo Comunitario 151.

Respecto al proyecto de ley sobre el contrato minero, el jefe del Ejecutivo indicó que para tomar una decisión prefiere esperar el informe de la Comisión de Comercio producto del primer debate.

Sin embargo, aseguró que existen alternativas factibles. “La última parte de la resolución que aprobaron los miembros de la Comisión era la visita a la mina y ya se realizó, por lo que pronto tendré el informe producto de las consultas”, manifestó.

Hay procedimientos y precedentes de contratos ley que se han retirado para hacer ajustes. Al final, “no creo en el tema de una consulta no vinculante. Cuando hablas de primer debate y de una consulta no vinculante, como que no tiene mucho sentido y por eso prefiero esperar el informe de la comisión para tomar una decisión”, amplió.

En cuanto a las recientes declaraciones del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, sobre el embalse en el río Indio, aseguró que no ha recibido ningún informe al respecto.

“Sobre el tema del embalse, que viene mencionándose de muchos años, no he recibido nada de la ACP; probablemente lo estaré recibiendo, pero quisiera saber si existe un censo de las familias en el área, y otras preguntas que quisiera hacer al Administrador del Canal”, destacó Cortizo Cohen.

Durante el conversatorio con medios de comunicación, el gobernante también se refirió a los apagones y fluctuaciones que dejan efectos negativos en las diversas comunidades, industrias y comercios. “He conversado con el administrador de los Servicios Públicos, Armando Fuentes, para que siga siendo enérgico y aplicando la ley y sanciones a las empresas que están incumpliendo”, indicó.

Mencionó que es a través de la aplicación de multas y multas severas “que las empresas eléctricas podrán entender el efecto negativo que tienen estas fluctuaciones en la población”.

Cortizo Cohen también se refirió a la migración irregular, uno de los temas tratados en su reciente reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Reconoció que es un asunto complicado en este momento “y lo más importante es que el flujo sea lo más ordenado posible, porque de lo contrario sigue el desorden y ahí vienen los problemas del crimen organizado”.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá