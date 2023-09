Presidente Cortizo Cohen destaca el compromiso de Gobierno Abierto en el debate del contrato minero

El Presidente Cortizo Cohen indicó que una vez reciba el documento oficial de la Asamblea, este se someterá a Consejo de Gabinete para que apruebe retirar el proyecto

(29/Sep/2023 – web) Coclé, Panamá.- A pesar de que las opiniones vertidas en el primer debate de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional no eran vinculantes con relación al contrato minero estas serán atendidas, señaló el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Coclé, donde realizó la Gira de Trabajo Comunitario (GTC) 152.

“No he leído la resolución, no he recibido el documento oficial, pero tengo información que dentro de las recomendaciones está la eliminación del tema de expropiación y el de circunscribir el área concesionada”, informó el Jefe del Ejecutivo.

Indicó que en su momento se informó que las consultas en primer debate no eran vinculantes, pero “este Gobierno escucha a la gente, es respetuoso de las opiniones y no es perseguidor”, por tal motivo serán atendidas.

También explicó que cuando tengan la resolución oficial de la Asamblea Nacional, el documento se pasa al Consejo de Gabinete para aprobar el retiro del proyecto; luego se hacen las modificaciones y vuelve al Consejo de Gabinete para su aprobación y seguir el curso correspondiente.

Durante el conversatorio, el presidente Cortizo Cohen informó que se estará reuniendo la próxima semana con el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves para tratar el tema de la migración irregular que afecta a ambos países.

El mandatario señaló que hay coincidencias al hablar de que tiene que haber un flujo ordenado y seguro de migrantes.

“El tema del ordenamiento es bien importante para saber qué tipo de personas están atravesando la selva del Darién. Panamá está regresando algunas personas a sus países de origen de manera semanal, pero es un tema que se tiene que trabajar de forma multilateral”, dijo Cortizo Cohen.

Aseguró que el desorden no le conviene ni a Panamá ni a costa Rica.

También se refirió a obras de infraestructura por inaugurar como centros, subcentros de salud, hospitales, escuelas, entre otros, ya que la idea es dejar obras concluidas o avanzando para que el próximo gobierno no tenga problemas, como las encontró esta administración con 1108 obras en abandono o con problemas legales.

En cuanto al problema del agua, instó a los productores a acercarse a las agencias del Mida a nivel Nacional, ya que cuenta con un plan de sequía y pueden solicitar apoyo. Para el consumo humano indicó que el Idaan está avanzando en darle mantenimiento a las potabilizadoras y evitar que el agua se enturbie cuando llueve y minimizar este problema.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá