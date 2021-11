Presidente Cortizo Cohen: “En diciembre instalo la Operación Escuela 2022”

• Gobierno Nacional inaugura carretera, entrega una nueva escuela y otorga beneficios por B/.47,406,733.00 en Panamá Este.

(13/Nov/2021 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, informó esta tarde que en diciembre próximo instalará la Operación Escuela 2022 para iniciar, en enero del próximo año, las adecuaciones de los centros educativos a nivel nacional.

“Ahora tenemos que prepararnos porque en la primera semana de diciembre de este año instalo la Operación Escuela 2022. Tenemos que avanzar en enero y febrero con la mayor cantidad de escuelas a nivel nacional; yo no puedo prometer y decir aquí que todas, pero el esfuerzo que vamos a hacer en paralelo con las otras misiones que tenemos es un esfuerzo de equipo”, aseguró Cortizo Cohen.

El mandatario indicó que tuvo la oportunidad de visitar dos escuelas, Altos de Cabuya y República de Honduras, y en muchas de sus columnas tienen escritos valores como: tolerancia, generosidad, solidaridad, paz, honestidad, respeto, disciplina y amor a los seres humanos y a la patria.

En este sentido, agregó que “sentir paz es hacer bien su trabajo, es poder extenderle la mano a los más necesitados, es ser un instrumento de oportunidades para panameños y panameñas”.

También dijo que el amor a la patria se ve con los hechos y no con las palabras. “Hacer lo correcto es amar a la patria; el que no hace lo correcto no la ama y, al final de cuentas, el tiempo los alcanza y los alcanza en su conciencia, y de esa nadie se esconde”.

El presidente aprovechó la oportunidad para solicitar a la población que no se haya vacunado que lo haga, porque el 80% de los fallecidos en Panamá, desde enero a la fecha, son personas que no lo estaban.

El mandatario dijo que desde el jueves 11 de noviembre se está aplicando en el circuito 8-10 la tercera dosis de refuerzo contra la Covid-19 a mayores de 55 años que tengan seis meses de intervalo después de su segunda dosis y solicitó a los que están en este rango de edad que acudan a vacunarse.

Remarcó que la República de Panamá está entre los mejores países en la ejecución de su estrategia de vacunación, pero recordó que todavía nos falta y que no podemos bajar la guardia.

Las declaraciones del mandatario se dieron al concluir la Gira de Trabajo Comunitario “Plan Colmena” en Panamá Este, circuito 8-10, provincia de Panamá, donde entregó beneficios gestionados por 24 instituciones estatales por B/.47,406,733.00.

BENEFICIOS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES

En su compromiso de mejorar la educación de la niñez, el presidente Cortizo Cohen, junto a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, entregó 10 kits de “Tu Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en casa”; 4 certificados de culminación del programa de alfabetización “Muévete por Panamá”; 5 certificados de los cursos de tembleques a beneficiarios del Proyecto Red de Familias; 5 becas laborales a beneficiarios adolescentes del Programa Padrino Empresario; y 10 tarjetas Clave Social y kits de limpieza a beneficiarios del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada “120 a los 65”.

También, residentes del circuito 8-10 recibieron 10 ayudas sociales de los programas Ángel Guardián y Red de Oportunidades; y beneficios a personas y/o grupos vulnerables o en riesgo social.

De igual forma, el Mides entregó beneficios a la Asociación Hogar Lizbeth; y a las casas hogar de adultos mayores Residencial Los Años Dorados, Hogar San José, Hogar María Rina y Hogar Sol y Vida.

Los niños del Centro de Atención Integral de Tocumen, la organización no gubernamental Voces Vitales–Proyecto Las Claras y la Casa de la Segunda Juventud, del corregimiento de Mañanitas, recibieron ayudas sociales del Mides.

En tanto, la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan) entregó colchones, latas de leche, kits de aseo y bolsas de aseo a dos personas del circuito 8-10

La Regional de Panamá Este del Mides recibió un vehículo Toyota Hilux para su trabajo en las comunidades. El Mides le entregó una canasta con activos e implementos a la Casa de Día del Adulto Mayor “Segunda Juventud”, en el corregimiento de Las Mañanitas.

CAPITAL SEMILLA Y EQUIPOS PARA PESCADORES

En otros beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) entregó capital semilla por un monto total de B/.4,800.00 a 6 personas con discapacidad, como parte del programa FamiEmpresas.

Mientras que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), entregó una máquina moledora y certificados de capacitación a miembros de la Asociación Agropesca Artesanal La Victoria; y alimento y atarrayas a la Asociación de Microproductores 3 de Noviembre, de Las Garzas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entregó 2,400 libras de arroz para el Hogar Sol y Vida, Hogar Lisbeth, Residencial de Ancianos Jehová Jireh y el Comedor Infantil La Bondad de Dios.

BECAS A ESTUDIANTES, CASAS NUEVAS Y EMPLEOS

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) otorgó 20 becas por un monto total de B/.237,086.00, “laptops” y tabletas a estudiantes del programa “Transformando Vidas”, del Ministerio de la Presidencia.

Las juntas comunales de los corregimientos de 24 de Diciembre, San Martín, Mañanitas y Pedregal recibieron cheques del Ministerio de Educación (Meduca) por un total de B/.45,000.00, para ejecutar el programa de servicio básico de agua de tanques plásticos y metálicos, que beneficiará a 10 escuelas.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó 17 soluciones habitacionales; la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) otorgó 4 títulos de propiedad; el Banco Hipotecario Nacional (BHN) entregó 15 escrituras públicas; y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) entregó capital semilla a 10 emprendedores, por un total de B/.10,000.00.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) otorgó certificaciones a 19 participantes del taller “Soy Líder”, y a 5 damas del programa de sensibilización “ABC de Género y Empoderamiento a las mujeres”. También el Mitradel gestionó la firma de 5 contratos de inserción laboral y otros 10 contratos del Proyecto de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) entregó 23 certificados de culminación de curso a jóvenes del programa “Transformado Vidas”.

Las juntas comunales de los siete corregimientos del circuito 8-10 recibieron, a través del programa “Transformando Vidas”, bolsas con implementos deportivos para beneficio de los jóvenes de estas comunidades.

El gobernante panameño también entregó la orden de proceder para el iniciar el estudio, diseño, construcción y remodelación del Colegio Francisco De Miranda, localizado en la comunidad de Felipillo, por un monto total de B/. 15,839,799.00.

El programa “Transformando Vidas” y la Dirección de Asistencia Social (DAS) entregaron 8 máquinas de coser a la Gobernación de Panamá.

Como parte del programa “Recuperando mi barrio”, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) entregó dos órdenes de proceder para realizar trabajos impermeabilización, reparación de losas, techos, pinturas y limpieza de áreas comunes en 33 multifamiliares de San Joaquín, por un monto B/. 8,110,600.00.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en esta GTC en Panamá Este (circuito 8-10), los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; de Desarrollo Social, María Inés Castillo; la gobernadora de Panamá, Carla García; diputados y representantes de corregimiento del circuito 8-10, y directores de entidades públicas.

