Presidente Cortizo Cohen: ‘No es prudente dejar de usar mascarillas’

(19/Mar/2022 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, lideró este viernes 18 de marzo la Gira de Trabajo Comunitario (GTC) Tierra Adentro en el circuito 8-2, distrito de Capira, en donde inauguró una nueva escuela, entregó sementales de alta genética a pequeños productores y otorgó beneficios de 18 instituciones públicas por un monto total de B/.3,253,730.00, cumpliendo así con los propósitos del Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas”.

Estas ayudas forman parte del Plan Colmena, que está sentando las bases para reducir la pobreza y desigualdad en 300 corregimientos de las áreas más vulnerables del país.

El presidente Cortizo Cohen exhortó a todos los ciudadanos a seguir las medidas de bioseguridad por el Covid-19, porque en este momento no es recomendable dejar de utilizar mascarilla.

“Cuando llegue ese momento de decidir que podemos, por lo menos afuera, salir sin mascarilla, seré el primero en decir ya es el momento. Mientras tanto, siento que no es prudente”, dijo.

El jefe del Ejecutivo manifestó que no puede mentirle al país diciendo que tendrá listas más de 900 “aulas rancho” en la comarca Ngäbe Buglé. “Tenemos personal en la comarca, el compromiso que he adquirido es de erradicar un 70% de esas aulas rancho, no es fácil, la accesibilidad es complicada en esas áreas, es una meta que tenemos”, indicó Cortizo Cohen.

PRODUCTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Los beneficios fueron entregados en la cancha de baloncesto de la Escuela Domingo Díaz Arosemena, en la comunidad de Villa Carmen.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entregó tres máquinas agrícolas, consistentes en un motocultor a la Asociación de Productores del Cauchal, una despulpadora de café a la Asociación de Caficultores El Chileno, y una piladora de café a la Asociación de Café Robusta.

De igual forma, el IMA hizo entrega de estructuras de viveros, una motobomba y dos toldas plegables a cuatro pequeños productores de los corregimientos de Cirí Grande, Caimito y Campana, dedicados a la siembra de café, raíces, tubérculos y flores.

La Asociación de Mujeres de Semilla Fértil (AMUSEF) recibió de parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), kits de insumos que contienen semillas de maíz, fungicida, insecticida, abono foliar, y azadón con mango.

A través del Programa de Huertas Agroecológicas Familias Unidas, el MIDA entregó un quintal de semillas de maíz, 10 litros de fungicidas, 10 envases de insecticidas de 250 mililitros, 10 litros de abono foliar y 10 azadones con mango.

La Cooperativa de Servicios Múltiples Monseñor Durán R.L. recibió, a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), 2,600 alevines y una bolsa de alimento.

CAPITAL SEMILLA Y TÍTULOS DE PROPIEDAD

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) entregó capital semilla a 25 emprendedores por un monto total de B/.50,000.00.

Mientras que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) otorgó 15 títulos de propiedad a personas con más de 50 años de ocupar los terrenos donde viven en los corregimientos de Mendoza y La Represa, en La Chorrera; y La Trinidad, en Capira.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) entregó 25 certificados de acreditación artesanal.

El programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia, otorgó bolsas con implementos deportivos a 13 juntas comunales del distrito de Capira.

REMODELACIÓN DE CUATRO CAIPI Y AYUDAS SOCIALES

Junto a la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, el gobernante entregó la orden de proceder para la remodelación y acondicionamiento de cuatro Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que estarán ubicados en Burunga de Arraiján; Barrio Balboa, en La Chorrera; y Providencia y Sabanitas, en la provincia de Colón. La inversión para estos trabajos es de B/.318,111.00.

El Mides también hizo entrega de 10 certificados de alfabetización, cuatro máquinas de coser y dos kits de modistería para la creación del programa Redes de Familia productivas en Capira. Además, certificados de ayuda social por B/.1,575.00 para pobladores del lugar que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Igualmente, se anunció el primer pago de este año 2022 de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan).

LIBROS, TABLETAS Y BECAS

El Ministerio de Educación (Meduca) entregó 10 tabletas a estudiantes del Centro Educativo El Cacao, cajas con libros del programa Biblioteca de Aulas para cinco escuelas y mochilas y útiles escolares para 297 estudiantes de los centros educativos La Valdesa, La Bonga, Río Indio Arriba y Los Uveros.

Por su parte, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) entregó 28 becas a estudiantes universitarios, que además recibieron “laptops” del programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia. Y el Inadeh entregó certificados de culminación de curso a 16 personas.

REHABILITACIÓN DE CALLES

La viceministra de Obras Públicas, Librada De Frías, presentó los avances del proyecto de rehabilitación de carreteras del distrito de Capira, cuyas obras comenzaron a ejecutarse en mayo de 2021.

A través del programa Granjas Familiares Autosostenibles, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) entregó apoyo económico por B/.3,500.00 a la Cooperativa de Mercadeo Personas con Discapacidad Panamá Oeste, R.L. y B/.2,179.42 a la Cooperativa de Servicios Múltiples Monseñor Durán R.L.

A través de la Dirección de Asistencia Social (DAS), las juntas comunales de El Cacao y Villa Carmen recibieron, cada una, camión volquete, un tractor jardinero, una máquina cortagrama y una motosierra.

A la Gobernación de Panamá Oeste, la Dirección de Asistencia Social le entregó 75 kits de limpieza de áreas verdes, 300 pares de botas de caucho para adultos y niños, y 800 cajillas digitales para los habitantes del distrito de Capira. Esta misma institución otorgó materiales de construcción para la rehabilitación de un tanque de reserva del acueducto del Sector No. 1 de Villa Carmen.

INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO

El Ministerio de Salud (Minsa) entregó a la sede regional de Panamá Oeste clorinadores de línea, tuberías y pastillas de hipoclorito de calcio, que serán utilizados por las Juntas de Acueductos Rurales de Capira.

También, la Región de Salud de Panamá Oeste recibió monitores de signos vitales, sillas de ruedas, mascarillas, guantes e insumos para realizar pruebas de Covid-19, con una inversión de B/.29,806.15.

EMPLEOS Y NUEVAS VIVIENDAS

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) logró que 8 personas firmasen sus contratos de trabajo a través de los programas Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad, Intermediación Laboral y Empleabilidad Comunitaria.

Junto al titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, el presidente Cortizo Cohen entregó seis casas a familias en vulnerabilidad residentes en zonas y sectores considerados en pobreza y extrema pobreza del distrito de Capira.

Las nuevas viviendas otorgadas por el Miviot benefician a una población total de 21 personas, entre niños, adultos y ancianos, con una inversión de B/.105,000.00.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en la GTC del circuito 8-2, los ministros María Inés Castillo (Desarrollo Social), Maruja Gorday de Villalobos (Educación), Augusto Valderrama (Desarrollo Agropecuario), Rogelio Paredes (Vivienda y Ordenamiento Territorial) e Ivette Berrío (Salud, encargada). También, la gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith; viceministros, directores de entidades públicas, diputados y representantes de corregimiento.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá