Presidente Cortizo Cohen pide a los panameños vacunarse contra la pandemia

(13/Ago/2021 – web) Ocú, Herera, Panamá.- Participando en una gira comunitaria de trabajo por la provincia de Herrera, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, exhortó hoy a los panameños a vacunarse lo antes posible contra la Covid-19, y pidió con vivo interés a todos, que salgan a convencer a sus familiares, amigos, compañeros de faena y conocidos en general, sobre la importancia de vacunarse contra el mortal coronavirus, que tantas vidas ya nos ha arrebatado.

Recordando la responsabilidad que cabe a los funcionarios de su gobierno, comprometidos en la lucha contra el flagelo, el presidente Cortizo Cohen los exhortó a dar el ejemplo, y a No contaminar a otros colaboradores, dado que nadie tiene el derecho de contagiar a otros seres humanos

El Gobierno Nacional reiteró que No ha sido aprobada ninguna medida que envíe a sus casas, con licencia sin sueldo, a quienes no se hayan vacunado. Esa disposición no ha entrado en vigencia, se mantiene en estudio y para evaluar si las disposiciones laborales, sanitarias y sociales la permiten.

Panamá ha ganado reconocimiento internacional, al colocarse como el V país de la región, y el XV del mundo, en el esfuerzo por proteger a su población, gracias a la llegada de gran cantidad de dosis de vacunas de las fábricas Pfizer y AstraZeneca. En nuestro país, miles de vidas han podido ser salvadas, gracias a agresivos programas de vacunación continua, ejecutados a nivel nacional.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá