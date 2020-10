Presidente Cortizo Cohen sanciona Ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano

Sancionan Ley sobre Primera Infancia

(16/Oct/2020 – web) Panamá.- Cumpliendo con una de sus acciones prioritarias establecidas para el beneficio de la primera infancia, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Temprano.¨

La sanción marca un precedente en el país, al ampliar el concepto de la primera infancia hasta los 8 años como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se constituye en la primera ley en Panamá que garantiza los servicios y atenciones para la niñez en aspectos como: salud, nutrición, aprendizaje temprano, identidad y crianzas con pautas adecuadas.

En un acto realizado en el Centro Educativo el Cacao, corregimiento de El Cacao, distrito de Capira, el presidente firmó la nueva ley, junto con la ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo de Sanmartín, que impulsó la propuesta de forma exitosa ante la Asamblea de Diputados.

En lo que constituyó el punto más importante de la visita del mandatario en Capira, Cortizo Cohen aseguró que esta ley se traduce en desarrollo, economía competitiva, empleo, en vida y de oportunidades.

«Para mí es un gran honor sancionar esta ley, porque inclusive desde antes de las primarias de mi partido, me reuní con los organismos de Naciones Unidas para compartir nuestro interés por el tema de primera infancia.

Desde ese entonces, aseguró el mandatario, se propuso el mayor de los esfuerzos para alinear a las instituciones a fin de que todos estuvieran comprometidos con el mismo propósito y esta ley habla de una política de estado, lo significa que va más allá de un gobierno», señaló el Presidente

Reconociendo que la primera infancia es un período crucial en la vida del ser humano, el documento sancionado establece que los primeros 8 años de vida de los niños y niñas, y en especial los primeros mil días, sientan las bases para el desarrollo de sus potencialidades y habilidades para la vida.

También que desde el día cero, toda inversión realizada en esta etapa de vida potencia el bienestar colectivo e impacta en la sociedad en términos de

salud, educación, deporte, bienestar familiar, vida comunitaria, estabilidad social, crecimiento económico, capital humano y competitividad del país.

Esto forma parte del Plan de Acción que se le presentó al país, durante la campaña para las primarias, como uno de los 125 compromisos adquiridos: la creación de la Secretaría Nacional para la Atención de la Primera Infancia, que comprende gobiernos locales, sector privado, protección y cuidados prenatales, apoyo al recién nacido, lactancia, estimulación temprana y desarrollo de capacidades de los padres para la crianza de los niños, priorizando las áreas de pobreza multidimensional, agregó Cortizo Cohen.

Este país tiene 264 mil niños de cero a cinco años, viviendo en pobreza multidimensional, dijo el Presidente al valorar el impacto de la Ley sancionada hoy: «miren la magnitud del esfuerzo de darle al país una ley que tiene todo para sembrar las raíces y que crezcan, para alcanzar esa sexta frontera, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad».

Durante la gira que realizó este jueves 15 de octubre Cortizo Cohen por varias comunidades de escasos recurso en el distrito de Capira, lanzó el Programa de Gradualidad Residencial Social (Progreso), entregando una vivienda a la señora Milagros Yaneth Vega, que incluye el componente de mejoramiento de la situación de la residencia y apoyo para un emprendimiento.

Esta propuesta implica un proyecto con una nueva orientación del concepto de construcción ahora denominado Vivienda de Crecimiento Progresivo (VCP), donde el Miviot edificará una casa completa que podrá ser ampliada y el beneficiario tiene la opción de escoger la ampliación de esas estructuras y agregar un pequeño negocio barrial bajo la orientación y capacitación de la Autoridad Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Para el lanzamiento de este programa se seleccionó una familia que cumple con el perfil social para ser beneficiaria de una vivienda del Miviot, y a la vez recibir las capacitaciones y orientaciones de la AMPYME que les permitirán emprender una idea de negocios y recibir un capital semilla.

La beneficiaria Milagros Janeth Vega Robles de 18 años, junto a su compañero de vida y su hija Zoe, de cuatro meses y que tiene pendiente una cirugía, recibieron de manos del mandatario la casa, que no solo incluye un techo en el que cobijarse sino que cuenta con el espacio para montar su propio negocio, una refresquería, que les permitirá generar sus propios recursos y ser autosuficientes. Esa es el objetivo del programa Progreso.

Energía eléctrica llega a zonas apartadas

El mandatario prosiguió su apretada agenda en la Comunidad de El Cacao, con un índice de pobreza multidimensional de 78.4%, en donde se puso en marcha un programa de electrificación rural que suministrará energía eléctrica a 113 residencias en las que viven un total de 678 personas en las comunidades de Jagua-Bajo Bonito, Las Golondrinas, Jagua Abajo-Altamira, y Cirí Grande. El monto de esta inversión asciende a B/.906,083.81, y consta de un total de 13.6 kilómetros.

De acuerdo con las autoridades “la electricidad rural posibilita la diversificación de la matriz productiva y genera cambios positivos en la vida de las personas”. Además evita la deserción escolar, brinda mayor oportunidad de acceso a la tecnología, además es una variante importante para generar oportunidades para los jóvenes. Al generar nuevas oportunidades económicas se evita la migración de los jóvenes hacia la ciudad y otras zonas del país.

Lanzan proyecto Dignidad

Luego el jefe del Ejecutivo procedió con el Lanzamiento del Proyecto Dignidad 4, enfocado en las personas con discapacidad y sus familias, a fin de ofrecer un conjunto de acciones que buscan visualizarlas para visibilizar la injusticia, la inequidad y la falta de oportunidades” con dicho sector poblacional.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), ideó este programa, que plantea respuestas a las necesidades de la población con discapacidad y en condición de pobreza teniendo como marco referente el Plan de Gobierno 2019-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, a fin de encarar la injusticia social, la inequidad y la falta de oportunidades, en áreas rurales de nuestro país.

Dignidad 4 es un proyecto integral que contempla cuatro fases, que inicia con la identificación de la población con discapacidad, levantar un diagnóstico situacional de la oferta de servicios públicos, fortalecer el proceso de reconocimiento paterno y cedulación, la obtención de los diagnósticos clínicos y facilitar el proceso de certificación.

Este proyecto que se ejecutará de forma piloto en Cirí Grande de Capira es un programa que complementa el Plan Colmena que identifica a los 300 corregimientos más vulnerables del país, muchos de los que se encuentran en el área norte de Capira.

Este proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 3.3 millones que se ejecutará entre 2020 y 2024.

Por otro lado, el Presidente Laurentino Cortizo Cohen, dijo que, en esta lucha contra la pandemia, tenemos muchos héroes y siempre nos referimos al personal de la salud y de la fuerza pública, pero en cada comunidad de este país, en cada uno de los Panamás, tenemos heroínas y héroes.

Un programa como este Dignidad 4, que complementa el Plan Colmena, que involucra a 300 de los corregimientos más vulnerables del país, de un total de 679, en los que por su puesto hay varias comunidades de Capira.

Dignidad 4 es desarrollado por SENADIS para elevar la calidad de vida de la familia panameña que dignifica a la población y complementa otros programas.

Pero este programa involucra también el trabajo en equipo, alineado, señaló el mandatario, pues allí no solo tuvo que ver el MIVIOT, la gobernación y gobiernos locales y el MIDES, sino también ANPYME con el proceso de capacitación y capital semilla, no rembolsable de B/. 2,000.00.

Es a esto a lo que se refiere «eliminar la 6 frontera». Este gobierno no va a eliminar esa desigualdad, porque tomará varias generaciones lograrlo, pero si está dejando las bases sentadas para que los que vengan no tengan otro camino a seguir, que no sea derrotar esa sexta frontera, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Sabemos la situación dejada por la pandemia, la situación del mundo en materia de salud, económica y social, pero en momentos, así como estos, con tantas adversidades, es que se sabe quién es quién.

De acuerdo con el mandatario, «hemos demostrado que no nos rendimos, pero también queda demostrado que no hemos ganado absolutamente nada, a pesar de haber entrado a un proceso gradual, prudente e inteligente de abrir poco a poco las actividades económicas.

Pronto vendrá la decisión de poder disfrutar los domingos y de las hermosas playas de este país, pero también debemos hacerlo con prudencia e inteligencia porque el virus no se ha ido.

Aprovechó para advertir que vienen meses durísimos, pues vamos a seguir enfrentando la pandemia, pero que «de esta vamos a salir, como dijo el Papa Francisco, se puede salir mejor, peor o igual, y la decisión de los panameños y panameñas, es que de esta vamos a salir mucho mejor».

Entre las autoridades que acompañaron al Presidente de la República, estuvo, José Gabriel Carrizo, Vicepresidente de la República, la gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith, Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, la Directora General de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) Donahy Raquel Shaud y los diputados, Marcos Castillero, Presidente de la Asamblea Nacional y Yanibel Abrego Diputada de Cambio Democrático por este circuito.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá