Presidente Cortizo y ministro Paredes lanzan Plan Progreso en Capira

(15/Oct/2020 – web) Panamá.- Obtener una vivienda nueva y emprender un negocio al mismo tiempo, es una realidad con el Programa de Gradualidad Residencial Social (Progreso), que lanzó este jueves el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), en el corregimiento de Villa Carmen, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

Este nuevo plan habitacional implica un proyecto con una nueva orientación del concepto de construcción denominado Vivienda de Crecimiento Progresivo (VCP), donde el Miviot edificará una residencia completa y el beneficiario tiene la opción de ampliarla y agregar un pequeño negocio barrial, bajo la orientación y capacitación de la entidad que impulsa la microempresa.

Esta nueva alternativa busca entregar una vivienda de calidad, completa y habitable, con un área de cocina, baño higiénico, una recámara y sala-comedor (área de uso común), lo que representa un 60% de construcción del plano, mientras que la Ampyme capacitará y ayudará con una capital semilla de 2 mil balboas a los emprendedores y dueños de pequeños negocios.

La primera casa bajo el sello del Plan Progreso fue entregada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en compañía del ministro Rogelio Paredes, a Milagros Vega, de 18 años, quien vive junto a su cónyuge Kevin Hernández, de 27 años y su hija Zoe Hernández, de 4 meses, quien fue diagnosticada con la cardiopatía tronco arterioso tipo 1.

“Para nosotros es de gran regocijo no solo estar entregando la casa, sino un concepto de ampliación y un concepto donde también le da esa caña de pescar. No solamente el pez, sino la caña de pescar. Y ese concepto desde que se me presentó lo aprobé, porque tiene todo el sentido”, dijo el gobernante, quien estuvo acompañado del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

El ingreso de esta joven familia, que fue captada agregada en casa de un familiar, es de aproximadamente 30 balboas diarios, que son obtenidos por el cónyuge que realiza trabajos independientes de electricidad e instalaciones de cielo raso y adicional reciben el beneficio del vale digital y bolsas de comida quincenalmente.

El titular de Vivienda señaló que además la pareja ha emprendido un pequeño negocio dedicado a la venta de dulces y para ello recibió la capacitación y el capital semilla, que le ayudará a incrementar sus ingresos y ser autosostenibles.

Detalló que la solución habitacional entregada de 52.24 metros cuadrados, construida con el sistema constructivo FAST (Sistema de Acero Apernado), consta de una recámara, baño higiénico, sala-comedor, cocina, cerca perimetral con puerta de acceso al área de la lavandería y el portal.

Adicional, se le construyó un masetero con diversos tipos de plantas y el espacio destinado al futuro negocio con las mismas dimensiones de la recámara, cuenta con puertas abatibles hacia afuera y un sobre metálico de 55 centímetros de largo por 1.80 metros de ancho.

Para aplicar a este programa el beneficiario debe ser panameño mayor de edad, presentar una solicitud por escrito al Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, copia de cédula y de todo el cuadro familiar, en caso de ser una persona con discapacidad debe presentar un carné de la Secretaría Nacional de Discapacidad y certificado médico idóneo del hospital que lo diagnosticó.

Asimismo, debe poseer un terreno de 300 metros cuadrados como mínimo, no poseer inmuebles o terrenos que superen las cinco hectáreas, copia del título de propiedad, asignación de lote o derecho posesorio emitido por la autoridad competente y presentar certificado de no propiedad del resto de los integrantes del cuadro familiar.

El Plan Progreso, cuyo lema es “Transformando Vidas”, desplazará al actual modelo de viviendas y será llevado a todas las provincias mediante una licitación de las primeras 200 casas, a través de un acto público y transparente dirigido por el Miviot.

