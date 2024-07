Presidente electo José Raúl Mulino asume mañana la presidencia de Panamá, con enfoque de eficiencia, expectativas y desafíos para los próximos 5 años

(30/Jun/2023 – web) Panamá.- Este 1 de julio marca el inicio de una nueva etapa en la historia de Panamá con la toma de posesión del presidente electo, José Raúl Mulino, y la instalación de la nueva Asamblea Legislativa. En un evento lleno de esperanza y promesas de cambio, Mulino se dirigirá a la nación con una visión clara y determinación para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país.

Durante su intervención en el programa «Debate Abierto», el presidente electo, José Raúl Mulino, expuso varios puntos clave de su administración. Entre los más destacados se encuentra su firme compromiso con la digitalización del gobierno. «Esa es una de las grandes tareas, digitalizar el gobierno. Todos esos trámites tienen que ser llevados adelante a través de un proceso tecnológico. Yo no soy un experto en eso, ni cerca, pero se lo dije a Adolfo Fábrega, digitalice el país», expresó el presidente electo. Esta declaración subraya la importancia de modernizar la administración pública, facilitando el acceso a los servicios gubernamentales y mejorando la eficiencia del Estado.

José Raúl Mulino, también mencionó la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con otros líderes y naciones. «Yo tengo mañana una reunión bilateral con el presidente Petro. Primera vez que lo voy a ver, le voy a plantear nuestra realidad. Y lo que pretendemos hacer, y vuelvo y reitero, necesito tener con él una relación buena amistosa, de buenos vecinos», señaló, destacando la importancia de las relaciones internacionales en su agenda.

Otro punto central de la entrevista fue la necesidad de racionalizar los ingresos del país para asegurar inversiones cruciales y evitar el despilfarro. «El chenchen significa que el Estado va a ahorrar lo que se malbarató para invertirlo bien y eso va a generar progreso, generar empleo, no esperen del concepto chenchen dádivas ni más subsidio, el Estado no va a regalar plata, no hay para regalar», afirmó Mulino, haciendo hincapié en una gestión económica responsable.

En su compromiso con la transparencia y la legalidad, Mulino destacó la separación entre la ley y las relaciones personales: «Aquí no se trata de andar rofeando, respetar el Estado de Derecho. Lo reitero, yo no puedo mezclar la ley con la amistad, la ley nos regula a todos, la amistad es una cosa bilateral».

La nueva administración enfrenta retos significativos, desde la crisis migratoria hasta la estabilidad económica. Sin embargo, Mulino se muestra optimista y decidido a llevar a Panamá hacia un futuro más próspero. «No con el ánimo de meter miedo, no, ni tampoco con el ánimo de desanimar al pueblo panameño, sino que quiero decirle aquí tocamos fondo y desde aquí vamos a surgir y vamos a crecer, la cosa está mal, pero vamos bien», concluyó el presidente electo.

Siga al presidente en X @JoseRaulMulino.