Presidente José Raúl Mulino anuncia medidas contra países que mantienen a Panamá en Listas Discriminatorias

Presidente Mulino advierte acciones contra países que incluyen a Panamá en Listas Discriminatorias

(9/Sep/2024 – web) Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó hoy enérgicamente su rechazo a las listas discriminatorias que afectan la imagen internacional de Panamá, solicitando al nuevo equipo diplomático de su gobierno que defiendan la posición del país en el extranjero. Durante la inauguración de la jornada de actualización para los nuevos funcionarios del servicio exterior panameño, Mulino expresó su descontento con los países que incluyen a Panamá en estas listas.

“El país que nos tiene en estas listas no tendrá derecho a nada de Panamá, ni a un voto a favor ni a contratos con la Nación, y mucho menos a licitaciones importantes. No van a estar, así de fácil”, declaró el presidente Mulino, subrayando que no se tolerarán estas acciones contra Panamá.

El mandatario anunció que esta posición formará parte de una campaña internacional que se iniciará con su discurso en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde enfatizará la injusticia de incluir a Panamá en estas listas. “Nosotros no tenemos la capacidad para reaccionar como tiene una potencia extrajera, porque no lo somos. Pero sí tenemos dignidad y la vamos a aplicar como corresponde, en donde corresponda”, añadió Mulino.

Mulino destacó que, a través de la Cancillería, el Gobierno panameño ya ha expresado su postura a las embajadas acreditadas en Panamá que están relacionadas con la confección de estas listas. “No es verdad que somos amigos, cooperadores, un tremendo país, un gran gobierno por un lado y unos maleantes por otro. No lo somos y lo rechazamos”, subrayó el presidente, refiriéndose a la percepción errónea que estas listas generan sobre Panamá.

El presidente reconoció que, como cualquier otra nación, Panamá tiene problemas y fallas, pero rechazó categóricamente que el país deba ser comparado con naciones como Irán o Corea del Norte. “No, señor, eso es inaceptable para el Gobierno de Panamá”, enfatizó Mulino, dejando claro que el país no tolerará que se le equipare con estas naciones en ninguna lista.

Además de abordar el tema de las listas discriminatorias, Mulino instruyó al nuevo equipo diplomático para que en sus agendas incluyan la crisis en Venezuela y la migración ilegal a través del Darién. Recalcó que cada embajador y cónsul panameño será “la voz de Panamá en el mundo”, defendiendo los intereses y la imagen del país en todas las instancias internacionales.

Con esta postura firme y decidida, el gobierno de Mulino busca reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía y dignidad de Panamá, mostrando que no permitirá que la imagen del país sea afectada por decisiones unilaterales y discriminatorias de otros estados.