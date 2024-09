Presidente José Raúl Mulino destaca el rol pro empresa privada del gobierno de Panamá en encuentro con CEAPI en Nueva York

Panamá dinamiza su economía con pagos de contratos pendientes, asegura Presidente José Raúl Mulino en evento de CEAPI

(24/Sep/2024 – Panama24Horas web) Nueva York, EE.UU.- En el marco de la 79ª Asamblea General de la ONU, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, participó en un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y The Adam Smith Center for Economic Freedom, parte de Florida International University (FIU). El evento reunió a importantes líderes empresariales y políticos, incluyendo a la Embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Delgado, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y Carlos Díaz-Rosillo, director fundador de The Adam Smith Center.

Durante su intervención, el Presidente Mulino reafirmó que su gobierno mantiene un enfoque pro empresa privada, señalando que en los últimos meses han trabajado intensamente para cancelar deudas pendientes con el sector privado. «Nuestro gobierno facilita todo lo que tiene que ver con la empresa privada. Hemos puesto mucho énfasis en cancelar las cuentas pendientes, lo cual es esencial para atraer inversión extranjera», afirmó el mandatario. Además, destacó que Panamá dispone de 586 millones de dólares para pagar cuentas de contratos pendientes y que, para diciembre, se espera un desembolso adicional de 800 millones, con el objetivo de dinamizar la economía.

Mulino también enfatizó en los proyectos de infraestructura y turismo como pilares del crecimiento económico de Panamá. Entre estos proyectos destacó la construcción de un tren interoceánico, en el que participan consorcios de Japón, Corea, China y Alemania, así como la apertura de tres aeropuertos. «La esperanza está puesta en estos proyectos, que no solo transportarán personas, sino también productos agrícolas de las tierras altas, como frutas y vegetales», explicó.

El encuentro sirvió también para reflexionar sobre las oportunidades de inversión entre Panamá, España y el resto de Iberoamérica. La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, elogió la labor del presidente panameño y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer las relaciones económicas y empresariales entre la región iberoamericana y la comunidad hispana en Estados Unidos. “Le ofrecemos los 300 socios de CEAPI para apoyar y apostar por el desarrollo de la empresa privada, y nos encantaría recibirle en España”, expresó Vilanova.

Ana Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA, también resaltó la trayectoria del presidente Mulino, calificándolo como un defensor de la libertad y la transparencia. “Panamá volverá a ocupar el sitio que le pertenece bajo su liderazgo”, afirmó.

Por su parte, Carlos Díaz-Rosillo, director fundador de The Adam Smith Center for Economic Freedom, expresó su apoyo a las políticas implementadas por Mulino, subrayando que «en tan sólo unos meses en el Gobierno, el presidente ha hecho grandes esfuerzos por llevar a Panamá a un nivel importante en la economía global».

El ciclo de encuentros con presidentes iberoamericanos organizado por CEAPI, que este año celebra su segunda edición, se ha consolidado como una plataforma clave para fortalecer los vínculos entre empresarios y líderes políticos, promoviendo el crecimiento económico y la cooperación internacional en la región.

FOTO: (De izq. a dcha.): El director fundador de The Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz-Rosillo, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova