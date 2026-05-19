Presidente José Raúl Mulino se reúne con bancada de Cambio Democrático para coordinar agenda legislativa

El mandatario panameño coordinó con los ocho diputados de Cambio Democrático el impulso a leyes prioritarias que se presentarán tras la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Bancada de Cambio Democrático y presidente José Raúl Mulino evalúan proyectos de ley para el país
• Un encuentro en el Palacio de las Garzas entre el presidente José Raúl Mulino y los legisladores de Cambio Democrático definió las bases para el análisis de proyectos cruciales para la nación.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión formal este lunes en el Palacio de las Garzas con los ocho diputados que integran la bancada legislativa del partido Cambio Democrático. El propósito central del encuentro fue coordinar el impulso de importantes iniciativas de ley consideradas cruciales para el desarrollo del país, las cuales serán presentadas formalmente una vez que se elija la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio de 2026.
La reunión se desarrolló en las instalaciones del Salón Paz del Palacio Presidencial. Junto al presidente José Raúl Mulino participaron altos funcionarios de su administración, entre los que destacaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, además de un equipo de asesores gubernamentales.
Integrantes de la bancada legislativa
El intercambio de ideas contó con la asistencia de la totalidad de los miembros que conforman la representación parlamentaria de Cambio Democrático en la Asamblea Nacional. La bancada de este colectivo político está integrada por los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.
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