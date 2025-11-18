El presidente José Raúl Mulino reafirma la libertad de prensa y detalla proyectos de salud y seguridad social

Seguridad, inversiones y CSS: Los temas abordados por José Raúl Mulino en conversatorio con periodistas



• Mulino priorizó la inversión en seguridad ciudadana para combatir el crimen organizado, y destacó el rescate de obras de salud abandonadas y la importancia de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente José Raúl Mulino sostuvo un conversatorio con destacados miembros del gremio periodístico, un encuentro en el que abordó la situación actual del país y sus principales desafíos. El mandatario reafirmó su postura a favor de la libertad de prensa y la necesidad de un periodismo libre e informado para el avance de la nación. La agenda incluyó temas cruciales como la seguridad ciudadana, la capacidad del sector logístico, los proyectos de inversión y los aportes a la Caja de Seguro Social (CSS), entre otros contenidos de interés.

Mulino hizo énfasis en que el contexto actual de Panamá exige que diversas áreas técnicas mantengan una capacitación constante, no solo para impulsar el desarrollo sino también para abordar los problemas cotidianos. En este sentido, instó a todas las profesiones, incluyendo el periodismo, a capacitarse en temas específicos para mejorar su comprensión y comunicación.

Seguridad Ciudadana y el Combate al Crimen Organizado

El tema de la seguridad fue calificado por la administración de gobierno como un reto primordial. El presidente subrayó la necesidad de incrementar la inversión en equipos y actualización tecnológica para contrarrestar a las organizaciones delincuenciales, que en ocasiones aventajan a las autoridades.

“Lo que estamos viviendo no es relajo ni es en dimensión pequeña. Las incautaciones y descubrimientos en Tocumen, por ejemplo, nos demuestran que el crimen organizado va por delante y hay que innovar para atacar ese enorme volumen de trasiego,” señaló Mulino. Destacó que, en este proceso de lucha, invertir en patrullaje aéreo resulta más económico que el marítimo, comparándolo con la adquisición de aviones y patrulleras.

Prioridades de Inversión y Rescate de Obras de Salud

El mandatario enfatizó que la inversión en salud, energía y agua son prioridades gubernamentales. Señaló que las necesidades varían regionalmente, mencionando el avance del puerto en Puerto Armuelles para revitalizar esa región. En otras áreas, se destaca el rescate de obras de salud que se encontraban abandonadas y que están próximas a ser entregadas para beneficio de los ciudadanos.

Entre las obras de salud que pronto se inaugurarán, el presidente adelantó las siguientes fechas:

• 27 de noviembre: Inauguración del Hospital de Bugaba, tras un año de trabajos.

• 5 de diciembre: Inauguración de la Policlínica de Guararé.

Asimismo, mencionó la próxima entrega del Hospital Anita Moreno en Los Santos y el Hospital de Metetí en Darién.

Rescate Financiero de la Caja de Seguro Social (CSS)

El presidente Mulino valoró positivamente la aprobación de la ley de la CSS, que permite un «respiro al sistema financiero». En este tema, aseguró estar «muy pendiente» y se comprometió a ser enérgico al exigir a las entidades del Estado que adeuden a la cuota patronal que cumplan con sus pagos. Calificó como «irresponsabilidad» la existencia de casos con arrastres de hasta doce años de deuda.

Libertad de Prensa y Tareas del Periodismo

Al finalizar el conversatorio, Mulino reiteró que «ir entendiendo el nuevo país que estamos construyendo es vital» y que el periodismo tiene una gran responsabilidad. Pidió que, con el respeto que merece el país, el «bochinche diario debe ceder espacio a una real y objetiva información». El mandatario concluyó que estos encuentros son para la reflexión, buscando que con un periodismo libre e informado el país continúe avanzando.

Finalmente, repasó otros temas de gestión, incluyendo la modernización y reparación de la red vial, proyectos de energía solar, la interconexión eléctrica con Colombia, la construcción de más de 300 zarzos y las giras sociales que brindan atención médica y esterilización de mascotas. Resaltó el impacto de programas como la atención médica, los programas de anteojos y la entrega de prótesis dentales en las comunidades.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: