Presidente Laurentino Cortizo Cohen recibe la visita de John Maxwell, experto en liderazgo

• Maxwell Leadership Foundation patrocina el Programa Movimiento de Transformación que se desarrollará en las escuelas.

• El Meduca y la Fundación Panamá Lidera llevan el programa a 250 planteles impactando a 90 mil estudiantes.

(24/Jul/2023 – web) Panamá.– El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen recibió hoy la visita de miembros de Maxwell Leadership Foundation, liderada por John C. Maxwell, fundador del grupo; con el objetivo de fortalecer las relaciones y compartir la visión del Movimiento de Transformación de Panamá, programa del Ministerio de Educación de Panamá (Meduca).

El Programa Movimiento de Transformación es un proyecto de liderazgo y promoción de las habilidades blandas, creado por el Meduca y patrocinado por la Maxwell Leadership Foundation y el experto #1 en liderazgo, el Dr. John C. Maxwell; sin costo alguno para los participantes. Este proyecto esta ya en 250 planteles impactando la vida de 90 mil jóvenes.

La Fundación Panamá Lidera, representada por el panameño Williams Olivares, es una organización sin fines de lucro, aliada a la Fundación de Liderazgo Maxwell que apoya al Meduca desarrollando el Programa de Transformación. El Ministerio de Educación y Panamá Lidera, iniciaron el desarrollo de un programa diseñado para jóvenes enfocado en el crecimiento personal, la formación de valores y el liderazgo, con el fin de llevar a cabo una transformación en su sociedad.

Es un proyecto que está en centros educativos privados y oficiales de Educación General Básica y Educación Secundaria.

Panamá fue seleccionada por Maxwell Leadership Foundation, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad basada en valores; convirtiéndose así en el quinto país en trabajar en esa transformación después de Guatemala, Paraguay, Costa Rica y República Dominicana.

John C. Maxwell es el autor, entrenador y orador número uno en ventas del New York Times y ha vendido más de 30 millones de libros en cincuenta idiomas. Ha sido identificado como el líder número 1 en negocios por la American Management Association y el principal experto en liderazgo del mundo por la revista Business Insider and Inc.

Es el fundador de The Maxwell Leadership Company, EQUIP y Maxwell Leadership Foundation; organizaciones que han formado a millones de líderes de todos los países del mundo. Recibió el Premio Horatio Alger, así como el Premio Madre Teresa por la Paz y el Liderazgo Global de Luminary Leadership Network. El Dr. Maxwell da charlas todos los años a compañías Fortune 500, presidentes de naciones y muchos de los principales líderes empresariales del mundo.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen, Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación; Ariel Rodríguez, viceministro de Educación y Kiria Kam, Directora Nacional de Educación.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá