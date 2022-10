Presidente Laurentino Cortizo inaugura XVII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en Panamá

El jefe del Ejecutivo indicó que nuestra región es una de la más desiguales del mundo, pero gran parte de esa desigualdad está vinculada al desvío de fondos, recursos que debieron ser destinados especialmente para la población vulnerable y necesitada.

(5/Oct/2022 – web) Panamá.-Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen inauguró este miércoles la XVII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), encuentro en el que se dará a conocer los avances en los procesos de modernización de las políticas regionales de compras públicas en América Latina y El Caribe.

El jefe del Ejecutivo durante su discurso inaugural manifestó que, para Panamá, situado estratégicamente en el centro del continente americano, “es un honor actuar como anfitrión de esta importante conferencia internacional, que sin duda será beneficiosa para todos”.

“Aprovecho esta extraordinaria oportunidad para conversar con ustedes, servidores públicos vinculados a las compras gubernamentales. Nuestra región es una de las más desiguales del mundo, pero gran parte de esa desigualdad está vinculada al desvío de fondos, a los temas de transparencia y a la corrupción que desvía fondos que debieron ser destinados especialmente para la población más vulnerable y necesitada”, aseguró Cortizo Cohen.

Indicó que los servidores públicos y su equipo de trabajo tienen la responsabilidad de que los pliegos de cargos no sean hechos a la medida para una empresa, que no sean pliegos de cargos con sobrecostos, que los comités evaluadores no tengan una instrucción para favorecer a una empresa que al final queda mal o le roba las esperanzas y oportunidades a gente vulnerable y necesitada.

“Fíjense el rol tan importante que tiene cada uno de ustedes y nosotros como servidores públicos. Es preferible renunciar que estar del lado de funcionarios públicos que les digan a ustedes qué es lo que tienen que hacer”, advirtió Cortizo Cohen.

Reiteró que el desvió de recursos, que son muy limitados, tiene efectos enormes en las oportunidades de los más necesitados.

Esta conferencia, sin duda, “contribuirá a fortalecer la transparencia, integridad, eficiencia y eficacia de nuestros sistemas de compras gubernamentales; y aportará conocimientos valiosos para combatir la corrupción mediante procesos y mecanismos más eficaces, para la vigilancia y la debida rendición de cuentas. Esta es una gran oportunidad; si hay algo que le da sentido y propósito a la vida es el trabajo y la misión que cada uno de ustedes tienen”, concluyó el presidente de la República.

En este encuentro que reúne en Panamá a 32 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevará a cabo un intercambio de experiencias, modelos, sistemas, procesos y proyectos que contribuirán a mejorar la eficiencia de los Estados del continente en los temas de contrataciones y compras públicas.

Raphael Fuentes, director general de Contrataciones Públicas, resaltó los avances de Panamá en Contratación Pública y destacó la utilización de herramientas como cotizaciones en línea, que permiten mayor agilización y transparencia en las compras menores; procedimiento excepcional de contratación y procedimiento especial de adquisiciones de emergencia.

Destacó que esta administración ha emprendido la transformación digital y la innovación como factor indispensable para un mejor desempeño del Estado y para la integridad en las contrataciones públicas, mediante sistemas analíticos y el uso adecuado de datos.

La XVII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales que se lleva a cabo durante dos días en el Hotel The Westin Playa Bonita inició con la plenaria Sigamos Adelante: Lecciones Aprendidas Contrataciones Públicas Efectivas, moderada por María Sara Jujón, presidente de la RIGG y directora del Servicio Nacional de Adquisiciones de Ecuador.

Participaron del acto de inauguración María Sara Jijón, Presidente de la RICG y directora del Servicio Nacional de Adquisiciones de Ecuador; Helena Fonseca, secretaria técnica de la RIGG y Coordinadora del Programa de Compras Públicas de la OEA; Douglas Fraser, jefe de Adquisiciones del Banco de Desarrollo del Caribe; Rocío Medina-Bolívar, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, Kim Ursu, Embajador de Canadá en Panamá y María Eugenia López, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales RICG está integrada por las instituciones gubernamentales en representación de sus directores nacionales, que tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, gestión y modernización de las compras públicas en países de América Latina y el Caribe.

