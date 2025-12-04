Presidente Mulino anuncia licitación de nuevas obras de infraestructura en salud, educación y movilidad

Movilidad y salud en Panamá: Presidente Mulino confirma licitación de nuevas obras clave

• El mandatario enfatizó que la misión de su gobierno es «sentar las bases de un país que crezca» revirtiendo años de «desidia y abandono» con enfoque en el orden y la ejecución.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la licitación de nuevas obras de infraestructura en Panamá, abarcando sectores clave como salud, educación superior, movilidad y atención de mascotas. El paquete de proyectos confirmado incluye tanto iniciativas completamente nuevas como el rescate de obras que se encontraban paralizadas desde administraciones anteriores.

Desde el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, el mandatario destacó que estos proyectos son parte de la «misión del Gobierno Nacional que tiene claro el rumbo que quiere para el país», y subrayó que el plan incluye «rescatar aquellas obras que dejaron pasadas administraciones en la desidia y el abandono, con un alto costo para los panameños».

Avance en Infraestructura y Ordenamiento Gubernamental

El presidente Mulino reafirmó que su administración avanza con pasos firmes para revertir años de caos, desidia y promesas incumplidas. “No llegué aquí para hacer lo mismo de siempre. Vine a trabajar, trabajar y trabajar, dejando atrás la politiquería y los bochinches que no suman en nada al país. Creo en el orden, en las obras y en sentar las bases de un país que crezca y dé oportunidades en serio para todos”, expresó.

El plan de megaobras del gobierno contempla no solo el impulso de nuevos proyectos, sino también la conclusión de otros abandonados, demostrando un enfoque en la ejecución y el desarrollo del talento nacional.

Proyectos Clave en Salud y Educación

En el sector salud, se anunció la construcción de un nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional (ION), fruto de un trabajo conjunto entre el ION, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS). La nueva estructura se sumará al Hospital de Cancerología ya inaugurado y a las unidades construidas en el interior.

La nueva edificación en la Ciudad de la Salud agregará nueve niveles de atención, una sala de quimioterapia con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular para hematología. Mulino subrayó que la atención se amplía para todos los panameños, pues «siempre el paciente será primero».

Asimismo, el mandatario confirmó la inauguración de un nuevo Centro de Salud en Guararé, provincia de Los Santos, este viernes, que brindará servicios de consulta externa, farmacia, laboratorio y urgencias a más de 15 mil personas. La administración ha entregado otras obras de salud importantes, como los hospitales de Bugaba y Colón, en un plan que abarca alrededor de 200 obras de salud.

En atención a las mascotas, se resaltó la primera palada para la construcción del Hospital de Mascotas en Juan Díaz, que será un centro veterinario de referencia regional y que ayudará económicamente a las familias. Además, se abrirá una clínica veterinaria en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de David en abril de 2026.

En el ámbito educativo, ya se publicó la licitación del proyecto de dormitorios en el campus de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con capacidad para 266 estudiantes de bajos recursos. Estos dormitorios, separados para hombres y mujeres, incluirán sala de estudios, cocinas, gimnasios y áreas de juego. Se prevé que, en las próximas semanas, se suba la licitación de dormitorios universitarios en las seis regionales, con capacidad para 93 estudiantes cada una, comenzando por la Regional de David, en Chiriquí.

Mejoras en Movilidad Vial y Cultura

En cuanto a movilidad, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con el proceso de licitación para la ampliación del Corredor de las Playas, con el objetivo de mejorar el tránsito en Panamá Oeste. Se espera la adjudicación y el inicio de los trabajos en 45 días. La obra comprende la ampliación de 4 a 6 carriles por 20 kilómetros, en el tramo El Espino-Sajalices, e incluye la construcción de un viaducto a través del área montañosa de Campana. Se estima que el proyecto generará unos 600 empleos directos.

Finalmente, el presidente Mulino informó que la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero ya cuenta con los fondos necesarios para su urgencia y para años futuros, gracias a un convenio de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Fundación Pro Biblioteca Nacional. Este acuerdo permitirá la digitalización del patrimonio documental. La ministra Maruja Herrera también anunció un plan nacional de rehabilitación, reparación y modernización de 40 bibliotecas públicas a nivel nacional, y se firmará un Decreto para declarar la Biblioteca Nacional como Patrimonio Histórico.

