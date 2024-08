Presidente Mulino anuncia primer pago de Pensión Vitalicia para Mártires del 9 de Enero

Gobierno de Panamá entregará Pensión Vitalicia a sobrevivientes del 9 de enero, reconociendo su heroísmo por la soberanía de Panamá

(22/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el próximo lunes 26 de agosto se entregarán los primeros cheques de pensión vitalicia a 79 mártires sobrevivientes de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. Este beneficio económico, que está respaldado por la Ley 163 del 10 de septiembre de 2020, representa un reconocimiento y gratitud del Estado hacia aquellos que sacrificaron tanto por la soberanía del país.

El presidente Mulino expresó su agradecimiento a los mártires por su valentía durante la agresión del ejército estadounidense, destacando que su sacrificio fue crucial para lograr la soberanía total de Panamá, incluyendo la recuperación del Canal de Panamá y las áreas revertidas. «Sin ese aporte, no tendríamos Canal de Panamá ni áreas revertidas», afirmó el mandatario. Además, el presidente anunció su intención de reunirse próximamente con los beneficiarios de esta pensión vitalicia.

Reunión con el Presidente de Costa Rica

El presidente Mulino también informó que este viernes recibirá en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles. Esta reunión abordará temas de interés común, como el comercio bilateral, la seguridad fronteriza y la cooperación en el ámbito agropecuario. Se trata del primer mandatario extranjero que visita Panamá bajo la administración Mulino, un gesto que subraya la amistad y la colaboración entre ambas naciones.

El presidente Mulino destacó su relación cercana con el presidente Chaves, recordando el apoyo recibido durante un momento crítico de su carrera política. «Cuando me querían impugnar para que no llegara a este cargo, el presidente Chaves me abrió la Casa Presidencial de Costa Rica y me dio todo el apoyo. Soy un hombre agradecido, y esos gestos no se olvidan», comentó Mulino.

Avances en la Reforma de la CSS

Durante la conferencia, el presidente Mulino también habló sobre los avances en el proceso de consulta para la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS). Anunció que la próxima semana coordinará una reunión con los principales gremios docentes del país, en conjunto con la ministra de Educación, Lucy Molinar, como parte del esfuerzo del Gobierno Nacional para diseñar un proyecto de reforma que aborde la crisis de la CSS.

Mulino reiteró su llamado a todos los sectores de la sociedad para que se sumen a esta «cruzada nacional» destinada a salvar la CSS, destacando la necesidad de lograr un consenso amplio pero realista. Aclaró que la reforma no implica la privatización de la CSS y enfatizó que cualquier solución requerirá el aporte económico de todos los panameños. «No podemos pensar en soluciones románticas, sino en soluciones realistas», subrayó el presidente.

Mulino calificó como «interesante, productiva, amigable y tranquila» la reunión que sostuvo recientemente con los dirigentes de CONATO y CONUSI, señalando que el objetivo es lograr un consenso lo más amplio posible para la reforma de la CSS, aunque reconoció que no será posible alcanzar un acuerdo unánime.