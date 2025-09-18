Presidente Mulino presenta avances de gestión en infraestructura, salud y emprendimiento

Línea 3 del Metro avanza en el Canal y se anuncian nuevos proyectos en el país

• En su conferencia semanal, el presidente Mulino presentó un balance de su gestión, destacando los progresos en la construcción de la Línea 3 del Metro y el inicio de cirugías robóticas en el Hospital Oncológico.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó un balance de los avances de su administración en infraestructura, salud, cultura y emprendimiento. El mandatario destacó los progresos de la Línea 3 del Metro, la apertura de nuevos mercados del IMA y Espacios del Emprendedor, y la próxima inauguración de un sistema robótico de cirugía en el Hospital Oncológico.

Avances en infraestructura y transporte

El presidente Mulino informó que la tuneladora “Panamá” de la Línea 3 del Metro ha superado los 65 metros por debajo del Canal, lo que representa una «proeza» de ingeniería. Según el director del Metro de Panamá, César Pinzón, la tuneladora se encuentra entre el puerto de Balboa y el astillero, con la expectativa de llegar a Balboa a principios de 2026. Mulino también confirmó que los 26 trenes monorriel ya están en el país, listos para transportar a miles de pasajeros desde Panamá Oeste a la capital.

En materia de emprendimiento, se anunció la apertura de dos nuevos Espacios del Emprendedor en Chitré y David, que se suman a los dos ya existentes en la capital y Colón. Estos centros, que han formalizado a más de 3,000 emprendedores, ofrecerán capacitación especializada en sectores como el agroturismo y la gastronomía local.

Mejoras en salud y cultura

El gobierno panameño avanza en la reducción de la mora quirúrgica en la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente Mulino anunció que el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré iniciará jornadas extraordinarias de resonancias magnéticas los fines de semana para atender a 2,000 pacientes en lista de espera. Además, el Hospital Oncológico Nacional comenzará a realizar cirugías con el robot quirúrgico DaVinci Xi, que permitirá procedimientos más seguros y una recuperación más rápida para los pacientes con cáncer.

En el ámbito cultural, el mandatario destacó el avance del 42% en la restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Este proyecto, que incluye la restauración del edificio histórico y la construcción de un nuevo anexo, ha generado 195 empleos.

Otros anuncios y el viaje a la ONU

El presidente Mulino también anunció que en octubre se inaugurará una nueva Tienda del Pueblo del IMA en San Antonio, y que se avanza en la construcción de tres mercados adicionales. En cuanto a seguridad, destacó la cooperación de Aduanas con Estados Unidos en una operación que incautó precursores químicos para fentanilo.

Finalmente, el mandatario informó que este domingo viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. En su discurso, Mulino se centrará en el éxito de Panamá al controlar la migración ilegal en el Darién y en el rol del país como actor clave en el multilateralismo. También confirmó una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y una intervención quirúrgica ambulatoria en el hombro, con gastos cubiertos por él mismo.