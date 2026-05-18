Panamá y Singapur estrechan lazos mediante el comercio marítimo y la inteligencia artificial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió al canciller de Singapur para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral enfocado en la posición estratégica de ambos países.
Presidente Mulino y canciller de Singapur destacan el comercio marítimo y acuerdan cooperar en ciberseguridad
• Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas, los representantes de Panamá y Singapur acordaron impulsar alianzas en áreas de ciberseguridad, semiconductores e inteligencia artificial.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas al canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países que comparten una posición importante en el comercio marítimo internacional. Durante la reunión, el mandatario Mulino y el canciller Balakrishnan coincidieron en la relevancia que cobran actualmente la navegación libre y el respeto al Estado de derecho como principios universales.
El canciller de Singapur también mostró interés en el éxito del Canal de Panamá con su ampliación, así como en los proyectos futuros de la nación centroamericana, específicamente los megapuertos de Corozal y Telfer.
Alianzas estratégicas y cooperación tecnológica
Durante el encuentro, Balakrishnan invitó al presidente Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año para estrechar las relaciones bilaterales. Por su parte, la delegación panameña extendió una invitación para que el país asiático participe en el Foro Nacional de Competitividad, que se celebrará en septiembre.
El presidente Mulino y el canciller Balakrishnan acordaron impulsar la cooperación en áreas clave para el desarrollo tecnológico, principalmente en ciberseguridad, el desarrollo de semiconductores e inteligencia artificial.
Delegaciones participantes
El canciller Balakrishnan estuvo acompañado por el ministro de Estado para Asuntos Sociales y Desarrollo Familiar, Zhulkarnain Bin Abdul Rahim, y la embajadora para Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Tan Hui Ching Rena.
Por parte del presidente Mulino, participaron en la mesa de trabajo el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Economía, Felipe Chapman; el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.
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