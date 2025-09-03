Presidente Mulino condecora a destacadas personalidades Japonesas

Panamá reconoce a Seishiro Eto y Nobuluki Wada por su aporte

Seishiro Eto y Nobuluki Wada recibieron, respectivamente, la Orden Vasco Núñez de Balboa y la Orden Manuel Amador Guerrero, en reconocimiento a su labor en favor de Panamá.

El mandatario panameño destacó la importancia de la amistad y el apoyo de estas figuras japonesas en proyectos estratégicos y el registro de buques bajo bandera panameña.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tokio, Japón.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, entregó condecoraciones en Japón a dos personalidades clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el desarrollo del sector marítimo nacional. En una ceremonia solemne, Seishiro Eto y Nobuluki Wada fueron reconocidos por sus importantes contribuciones al país centroamericano.

Nobuluki Wada, por su parte, fue distinguido con la Orden Manuel Amador Guerrero por su papel fundamental en la promoción del registro de buques panameños en Japón. Su gestión ha posicionado a Panamá como uno de los registros marítimos más importantes a nivel global, permitiendo la expansión del comercio y reforzando la imagen internacional del país como potencia marítima. El presidente Mulino destacó que conoce a Wada desde 1988, y lo considera un “promotor de la marina mercante panameña”.

Por otro lado, Seishiro Eto, miembro de la Casa de Representantes de Japón, recibió la Condecoración Nacional de la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz. Esta distinción fue otorgada en reconocimiento a su “destacada trayectoria y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Japón”. El Decreto Ejecutivo 102 resalta que, a pesar de ser extranjero, Eto ha brindado servicios de “alta relevancia a la República de Panamá” al impulsar proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro a través de su mediación política. El mandatario agradeció a Eto su apoyo a este proyecto y expresó su confianza en que, como asesor en la Liga Parlamentaria de Japón, continuará promoviendo la relación entre ambos países.

Durante el evento, Mulino agradeció la “amistad entre los pueblos” y reconoció a ambos condecorados por ser “amigos de Panamá”. La ceremonia contó con la participación de varias autoridades, incluyendo al canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman y el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen.