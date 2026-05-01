Presidente Mulino convoca a sesiones extraordinarias para discutir Ley de Sustancia Económica

El mandatario José Raúl Mulino anunció la convocatoria a la Asamblea Nacional para tratar exclusivamente la Ley de Sustancia Económica y facilitar la salida del país de listas internacionales.
Ejecutivo prioriza sesiones extraordinarias para excluir a Panamá de listas europeas
• Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Ejecutivo aclaró que no impulsa el aumento de impuestos a contenedores ni la obligatoriedad del etanol en combustibles.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció oficialmente la convocatoria de la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, las cuales se desarrollarán del 4 de mayo al 4 de junio de 2026. El objetivo central de este llamado es el debate exclusivo de la Ley de Sustancia Económica, una herramienta técnica que el Ejecutivo considera fundamental para lograr la exclusión definitiva de Panamá de la última lista europea en la que se mantiene al país.
Según explicó el mandatario, ya se ha remitido la comunicación formal al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Mulino detalló que ha iniciado acercamientos con diversas bancadas legislativas y que durante la próxima semana se reunirá con las facciones del partido Panameñista y de Cambio Democrático. El propósito de estos encuentros es impartir la docencia necesaria sobre la materia, dado el carácter técnico de la normativa, para asegurar una discusión de altura basada en las necesidades nacionales de inversión extranjera.
Estrategia internacional y técnica financiera
El presidente Mulino destacó que la aprobación de esta ley es una pieza clave en la estrategia de inversión extranjera que Panamá presentará en Europa para el próximo mes de octubre. Para apoyar el proceso legislativo, un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones constantes con los diputados para explicar los alcances legales y resolver cualquier interrogante técnica que surja durante las sesiones.
Aclaraciones sobre el uso de etanol
En relación con la reciente decisión de la Asamblea Nacional de suspender la ley del uso de etanol en los combustibles, el jefe del Ejecutivo descartó cualquier intención de retomar la obligatoriedad de este componente a través de leyes existentes. Mulino manifestó su preocupación debido a que el debate fue alejado de los criterios técnicos para trasladarse al ámbito de la especulación.
A pesar de que el tema queda bajo la potestad de la Asamblea para una futura evaluación, el mandatario lamentó el perjuicio económico que representa la suspensión de esta industria, señalando la pérdida de empleos potenciales y la detención de inversiones multimillonarias que habrían beneficiado al sector agrícola mediante el cultivo de variedades especializadas de caña.
Postura ante el impuesto a contenedores
Finalmente, respecto al proyecto de ley 491 que propone incrementar el impuesto a los contenedores para financiar aumentos a los jubilados, el presidente Mulino aclaró que dicha propuesta no es una iniciativa del Ejecutivo. El mandatario subrayó que el proyecto apareció sin consulta previa con su despacho, el MEF o la Autoridad Marítima de Panamá.
Mulino indicó que se mantiene al tanto de las preocupaciones expresadas por la Cámara Marítima y otros sectores gremiales. Aunque evitó emitir un juicio definitivo antes de que el proyecto cumpla su ciclo legislativo, recordó que la decisión final de sancionar o vetar la ley recaerá sobre el Ejecutivo una vez la Asamblea concluya su discusión.
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