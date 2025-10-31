Presidente José Raúl Mulino destaca logros en transparencia e ingreso de Panamá al Mercosur

El mandatario José Raúl Mulino y el Cuerpo Diplomático inician las Fiestas de la Patria con mensaje de unidad

• Mulino destacó los recientes logros de la política exterior, incluyendo la salida de Panamá de las listas discriminatorias del GAFI y la Unión Europea, y su incorporación oficial al Mercosur.

• El mandatario panameño abordó temas clave como la seguridad marítima, la crisis de Haití y Ucrania, y el compromiso con Costa Rica y Colombia a través de proyectos de integración como la interconexión eléctrica.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Panamá, el presidente de la República, José Raúl Mulino, instó a los gobiernos de cada región a priorizar la integración, el multilateralismo y la paz. El llamado se produjo en el marco del saludo protocolar que da inicio a las fiestas de la Patria, conmemorando los $122$ años de soberanía total de la nación.

El mandatario, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, aprovechó la ocasión para hacer un recuento de la política exterior panameña. Resaltó el éxito en la lucha contra las listas discriminatorias, recordando su llamado a la unidad de las naciones hace un año en el mismo escenario. Doce meses después, Mulino destacó la salida de Panamá de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Unión Europea, lo que calificó como una demostración del compromiso del país con la transparencia y la integridad del sistema financiero.

Logros y agenda internacional de Panamá

Al referirse al éxito de la política exterior panameña en el actual contexto de cambio internacional, el presidente Mulino subrayó la reciente incorporación de Panamá al Mercosur.

El mandatario resaltó la activa agenda internacional de Panamá, que incluyó viajes a países como Japón, Francia, Brasil y Perú. Mencionó, además, la reciente participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde le correspondió presidir la última reunión de esa mesa de diálogo, a la que calificó como “la más rigurosa del mundo, el mundo civilizado”.

En materia de seguridad, Mulino se refirió a cómo lograr un mundo más seguro en el aspecto marítimo, destacando los peligros que acechan los mares de la región por la vinculación de actores en actividades ilícitas internacionales que amenazan la paz, la seguridad y las democracias.

Su mensaje de paz se enmarcó en situaciones que viven los pueblos de Haití y Ucrania, y la reciente firma de acuerdos entre Israel y Hamas. “Seguimos lo de la crisis de Haití. Nuestra solidaridad no solamente con la situación interna, que nos preocupa y estamos dispuestos a seguir apoyando, sino también por la catastrófica situación del huracán. Es importante también destacar nuestro apoyo a Ucrania y el ejercicio de paz y de concordia en el Medio Oriente”, añadió Mulino.

Dirigiéndose a los gobiernos de los países fronterizos, Colombia y Costa Rica, el presidente reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera integrada, mencionando como ejemplo los proyectos de interconexión eléctrica.

Avances internos y reconocimiento diplomático

El presidente Mulino explicó a los embajadores que este año se logró la aprobación de una nueva ley para la Caja de Seguro Social (CSS). El resultado es una institución más sólida que avanza hacia una plena integración con el Ministerio de Salud, con el objetivo de establecer una sola entidad rectora de la salud del pueblo panameño.

Por su parte, el nuncio apostólico Dagoberto Campos, decano del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, destacó la llegada del mes de noviembre como un periodo de celebración nacional. Campos señaló que este acto protocolar se convierte en un encuentro solemne donde Panamá recuerda los lazos de amistad y fraternidad con las delegaciones.

“Tengo la oportunidad de honrar a quienes forjaron con valentía la libertad y sentaron las bases de un país que hoy en la región es referente por su papel estratégico en el concierto de las naciones”, añadió monseñor Campos. En nombre del Cuerpo Diplomático, Campos reafirmó la voluntad de mantener los lazos de amistad y cooperación a través de las relaciones bilaterales y multilaterales con una mirada optimista.

El acto, que marca el inicio de las fiestas de la Patria, se celebró en el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería, y contó con la asistencia de ministros de Estado y diversos invitados especiales.