Presidente Mulino deroga decreto sobre transporte de plataforma para ampliar consultas

Tras recibir diversas opiniones de la sociedad civil, el Órgano Ejecutivo anunció que recogerá nuevos aportes para redactar una normativa consensuada sobre el servicio de transporte selectivo de lujo.
Gobierno Nacional busca consenso para regular el transporte de plataforma en Panamá
• El mandatario José Raúl Mulino dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo N.10 con el fin de abrir un periodo de diálogo que incluya a todos los sectores vinculados a la tecnología y el transporte.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Presidente de la República, José Raúl Mulino, procedió a la derogación del Decreto Ejecutivo N.10 del 16 de abril de 2026, el cual reglamentaba el servicio de transporte de plataforma y otras tecnologías de la información y comunicación (TIC). La medida tiene como propósito fundamental abrir un espacio de consulta ampliada que permita integrar las visiones de todos los sectores involucrados en esta actividad económica.
Búsqueda de consenso y diálogo sectorial
El mandatario Mulino reconoció que la regulación de este servicio requiere de un proceso de diálogo más profundo para alcanzar una normativa clara y consensuada. El objetivo final es regularizar el transporte selectivo de lujo solicitado por aplicaciones, garantizando un servicio óptimo y seguro para la ciudadanía.
De acuerdo con el Ejecutivo, tras la publicación de la normativa anterior se recibieron numerosos aportes de diversos grupos de la sociedad panameña, especialmente de los usuarios. Las opiniones manifestadas, tanto a favor como en contra, motivaron la decisión de reconsiderar el marco regulatorio para asegurar que responda a las expectativas de la mayoría.
Nuevo marco administrativo en beneficio del usuario
El nuevo Decreto Ejecutivo N.11, emitido con fecha de 20 de abril, establece que es necesario dejar sin efecto la disposición previa de manera inmediata. El documento indica textualmente que se busca «recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios».
Con esta acción, el Gobierno Nacional reafirma su postura de escuchar a las partes interesadas antes de consolidar leyes que afecten la movilidad urbana. Se espera que en las próximas semanas se anuncien las mesas de trabajo o mecanismos de participación para definir las reglas que regirán el transporte gestionado a través de plataformas digitales en el país.
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