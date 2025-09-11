Balance de gestión: Presidente Mulino resalta logros de giras oficiales e impacto de nueva ley de vivienda

Presidente Mulino destaca avances en giras por Brasil y Japón, ley de interés preferencial y exportaciones pesqueras

• El presidente Mulino se reunió con prensa nacional e internacional para exponer los logros de su gobierno en materia de diplomacia, economía y salud, destacando el progreso en el área de exportaciones y la atención al paciente.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente José Raúl Mulino abordó una variedad de temas clave para el país en su acostumbrada conferencia de los jueves, que tuvo lugar en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas. Entre los puntos principales, el mandatario destacó los logros de gobierno alcanzados en sus recientes giras oficiales por Brasil y Japón, el impacto de la nueva ley de interés preferencial en la economía y las exportaciones pesqueras.

Visitas Oficiales a Brasil y Japón

El presidente Mulino se refirió en detalle a su reciente visita a Brasil, la primera de un presidente panameño en 18 años, donde se reunió con su homólogo, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y representantes de importantes sectores empresariales. Este encuentro se dio en el marco del ingreso de Panamá, como Estado Asociado, al Mercado Común del Sur (Mercosur), un paso estratégico que busca abrir nuevas oportunidades para las exportaciones nacionales.

Además de fortalecer las relaciones en el ámbito comercial y político, el presidente Mulino subrayó que ambos líderes coincidieron en la voluntad de construir un futuro más próspero. Brasil, por su parte, manifestó su deseo de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, lo cual fortalece el principal activo de la vía interoceánica. Fue en este país donde se concretó el acuerdo para el regreso de la empresa Chiquita a la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de retomar la producción de banano y generar empleos perdidos.

El mandatario enfatizó que la agenda desarrollada en Brasil promueve la atracción de inversiones como parte de la política internacional de Panamá. En este sentido, anunció un próximo evento internacional, el “Panama Business & Investors’ Days 2025”, donde una delegación de empresarios brasileños, coordinados por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil – Panamá, visitará el país con la intención de invertir. De igual manera, reiteró que Lula da Silva visitará Panamá el 28 de enero para la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que Mulino ha llamado “el Davos de América Latina”.

En cuanto a su periplo por Japón, el presidente Mulino valoró positivamente las reuniones con autoridades y representantes empresariales, inversionistas, bancarios y del sector marítimo, quienes han expresado un firme interés por Panamá. Las reuniones con directivos de Sumitomo Corporation, Mizuho Bank, navieras y armadores de barcos, representan encuentros de gran valor. El mandatario destacó que “el proyecto del gasoducto que sustentó y presentó el administrador del Canal ha hecho que Panamá suba los escalones de importancia en Japón, que es el beneficiario número uno del trasiego de gas por Panamá”. Además, resaltó que Japón es el tercer usuario del Canal en carga y propietario de más del 50% de los barcos que ondean la bandera panameña. Entre otros logros de la gira, mencionó el interés de Japón de empezar a estudiar su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal, la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka y el inicio de las negociaciones para establecer un vuelo directo entre Japón y Panamá.

Avances en Sectores Clave de la Economía y Sociedad

Por otra parte, el presidente Mulino informó que, en el tema de productos pesqueros, se ha concluido un proceso de comparabilidad que confirma que todas las pesquerías panameñas cumplen con las regulaciones de Estados Unidos. Esto representa un gran avance que permite a los productos pesqueros panameños continuar exportándose al mercado estadounidense hasta el 31 de diciembre de 2029. El mandatario señaló que este resultado reafirma el compromiso de Panamá y de su Gobierno con la sostenibilidad y la conservación de los recursos marinos.

El mandatario también destacó la recién sancionada Ley 481, que actualiza el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios. Explicó que esta reforma establece un subsidio para viviendas con precios entre B/.80 mil y B/.120 mil por un periodo de siete años, con una tasa de interés máxima del 4%. Mulino aseguró que esto “ha sido un gran paso” que facilita el acceso a la vivienda y estimula la construcción.

En el área de la salud, Mulino indicó que la Caja de Seguro Social (CSS) ha continuado con las jornadas de operaciones oftalmológicas, beneficiando a 50 pacientes en el Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola y a 100 en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce. Con estas acciones, se busca disminuir la mora quirúrgica y reducir los tiempos de espera para los pacientes.

Lea el artículo: Inversión extranjera directa: motor de crecimiento económico para Panamá

Finalmente, el presidente Mulino anunció que el Ministerio de Gobierno (Mingob) ha iniciado la construcción de la nueva cárcel de Colón, con capacidad para 2,678 privados de libertad, y que a fin de mes se licitará la cárcel de provincias centrales. Estas obras, enmarcadas en la modernización del Sistema Penitenciario, buscan mejorar las condiciones de hacinamiento, facilitar el proceso de resocialización y contribuir a la formación de mejores ciudadanos.