Presidente Mulino designa un equipo interinstitucional para evaluar el futuro de la mina

El mandatario panameño anunció la creación de un grupo de trabajo ministerial que se encargará de levantar un diagnóstico técnico, económico y ambiental sobre la explotación minera en Donoso.
Un equipo interinstitucional elaborará informe sobre la realidad de la mina de Donoso
• Con el objetivo de evitar la improvisación y la falta de datos claros, las autoridades recopilarán criterios de expertos jurídicos y ambientales antes de tomar decisiones sobre el yacimiento.
• Los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente integran la comitiva oficial encargada de estructurar un informe serio y concreto para el beneficio del país.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves en un mensaje dirigido a toda la nación que ha dado la instrucción formal para conformar un equipo interinstitucional que se encargará de elaborar un informe detallado sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina establecida en el sector de Donoso. Esta iniciativa busca recopilar datos concretos que sirvan de base para las futuras acciones del Estado en la materia.
Integración del comité de ministros
Este equipo interinstitucional asignado por el Órgano Ejecutivo estará integrado de forma directa por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien se encargará de encabezar el grupo de trabajo; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
El mandatario Mulino explicó que este grupo de ministros consultará de manera abierta las opiniones de diversos expertos en temas jurídicos, técnicos, económicos y medioambientales. El propósito de estas consultas es determinar el futuro de la mina bajo una plataforma de información clara y objetiva, respaldada por datos concretos del terreno.
Objetivos del informe y toma de decisiones
El presidente Mulino apuntó en tercera persona que está consciente de lo que la improvisación causó en el pasado y de lo que la falta de información clara generó en la sociedad. Por lo tanto, el gobernante enfatizó que, al dar los pasos en el sentido correcto, el país contará con un informe concreto y serio sobre la situación de la concesión minera.
Finalmente, el jefe de Estado enfatizó en tercera persona que, de la misma manera en que se procedió previamente con el sector de los puertos, se trabajará con total responsabilidad en este caso. El mandatario concluyó asegurando que se escuchará rigurosamente a quienes saben, conocen y tienen experiencia comprobada en la materia para tomar las mejores decisiones a favor del desarrollo del país y de su gente.
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