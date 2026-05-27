Presidente Mulino firma rebaja de pena para 959 privados de libertad en el país

El mandatario José Raúl Mulino suscribió el documento legal que otorga el beneficio a reclusos de diversos centros penitenciarios tras demostrar buena conducta y participar en programas de resocialización.
Decreto ejecutivo oficializa la rebaja de pena para personas privadas de libertad por delitos comunes
• La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, exhortó a los beneficiarios de la medida a aprovechar esta segunda oportunidad para reintegrarse de forma productiva a la sociedad y reconstruir sus vidas.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó el Decreto Ejecutivo N.° 15 del 26 de mayo de 2026, mediante el cual se concede una rebaja de pena por delitos comunes y la correspondiente pena accesoria pendiente de cumplimiento a 959 personas privadas de libertad. El documento oficial que formaliza esta medida fue publicado en la Gaceta Oficial N.° 30532-D.
Durante un acto en el que participaron privados de libertad de distintos centros penitenciarios, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, les manifestó que esta acción representa una segunda oportunidad que no debe ser desaprovechada. La titular de Gobierno expresó que si los beneficiados cometen errores nuevamente serán dueños del destino que se merecen, al tiempo que destacó que muchos de los internos lograron una transformación personal gracias al apoyo recibido durante su permanencia en el sistema penitenciario. Añadió que encontraron personas dispuestas a brindarles respaldo y oportunidades, por lo que insistió en que no está permitido equivocarse otra vez. Como parte de su mensaje, Montalvo indicó que regresar al sistema penitenciario sería perder una oportunidad que muy pocos reciben, enfatizando que la vida que dejaron atrás ya no puede seguir, por lo que deben salir a dar el ejemplo y no cerrarle la oportunidad a nadie.
Compromiso con la resocialización efectiva
Por su parte, el director general Torregroza reiteró que esta es la tercera rebaja de pena que se les otorga a los internos dentro de la actual gestión. El funcionario señaló que se trata de un proceso bastante largo que llena de satisfacción a la institución y que lo más importante es comunicarle a la ciudadanía que estas personas se merecen una segunda oportunidad. Asimismo, subrayó que esto demuestra el compromiso y el cambio porque ellos deben continuar con sus vidas, reafirmando que la resocialización está en marcha y es una realidad.
Horas más tarde, la ministra se trasladó al Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari”, donde las internas se preparaban para iniciar una nueva etapa en sus vidas. En este centro penitenciario, la titular de Gobierno exhortó a las beneficiadas a aprovechar esta oportunidad para reconstruir sus vidas y reencontrarse con sus familiares, reiterándoles que espera no volver a verlas privadas de libertad.
Fundamentos legales de la medida
Las medidas de rebaja de pena se emiten con base en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual faculta al Presidente de la República, junto al ministerio correspondiente, a decretar rebajas de pena para personas privadas de libertad por delitos comunes, así como en lo establecido en la Ley 19 del 3 de mayo de 2010.
De acuerdo con las evaluaciones de las autoridades, los 959 beneficiados demostraron buena conducta y respeto a los reglamentos internos de los penales, además de participar activamente en los programas de estudio y trabajo disponibles, evidenciando capacidad para una reinserción efectiva a la sociedad. Estas medidas fueron otorgadas en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas, Chiriquí, Centro Femenino Los Algarrobos, Llano Marín, Bocas del Toro, Penonomé, Santiago, Aguadulce, Herrera, Las Tablas y Nueva Esperanza Masculino y Femenino en la provincia de Colón.
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