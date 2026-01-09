Presidente Mulino rinde homenaje a los mártires del 9 de enero en su 62 aniversario

Panamá conmemora el sacrificio de los mártires del 9 de enero con acto solemne

• Durante la conmemoración del 62 aniversario de la gesta patriótica, sobrevivientes del movimiento de 1964 otorgaron una placa de reconocimiento al mandatario panameño por su postura en defensa de los recursos del país.

09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, presidió el acto solemne en memoria de los mártires del 9 de enero de 1964. Al cumplirse 62 años de la gesta patriótica, las autoridades rindieron tributo a los ciudadanos que impulsaron la soberanía plena y la reversión de la vía interoceánica a manos panameñas, logrando la reintegración total del territorio nacional.

Significado histórico y soberanía nacional

La ceremonia tuvo lugar en el monumento La Llama Eterna, situado en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena. El orador de fondo del evento fue el canciller de la República, Javier Martínez Acha, quien subrayó la magnitud del movimiento popular de 1964. En su intervención, el diplomático manifestó que en aquel momento el pueblo panameño demostró ante el mundo que la soberanía nacional es un valor que se respeta y no es objeto de negociación.

Martínez Acha describió a los mártires como una generación consciente de su deber patriótico, cuya participación fue esencial en la historia del país. Asimismo, el canciller recordó que sin el sacrificio de los 21 mártires no se habrían alcanzado hitos posteriores como los tratados Torrijos-Carter, la transferencia del Canal y su posterior expansión. Según sus palabras, el destino y el territorio panameño son hoy autónomos gracias a la entrega de estos ciudadanos.

Reconocimiento de los sobrevivientes al Ejecutivo

Al concluir el acto protocolar, integrantes del Movimiento Nacional de Mártires de Enero de 1964 hicieron entrega de una placa de reconocimiento al presidente Mulino. El grupo de sobrevivientes destacó la actitud del mandatario frente a presiones internacionales que buscan afectar los recursos y la dignidad de las naciones.

El presidente Mulino expresó su agradecimiento a los miembros del movimiento por su persistencia en la defensa de la patria. La actividad contó con la presencia de familiares de los 21 mártires, ministros de Estado, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, así como autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

