Presidente Mulino anuncia que el Instituto de Mercadeo Agropecuario comprará cosecha de cebolla en Natá

Durante una gira de trabajo en Los Santos, el Ejecutivo inauguró una nueva tienda del IMA y reafirmó su compromiso con el subsidio a los combustibles para apoyar la producción nacional.
Gobierno Nacional fortalece al sector agrícola con nuevas compras del Instituto de Mercadeo Agropecuario
• El mandatario panameño confirmó que la institución adquirirá la producción de cebolla en Coclé para proteger la inversión de los agricultores y evitar pérdidas en el sector.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante la apertura del Consejo de Gabinete ampliado en La Villa de Los Santos que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y sus zonas aledañas. Esta medida busca brindar un respaldo directo al sector agropecuario, asegurando la comercialización de las cosechas y evitando pérdidas económicas para los productores locales.
Apoyo al sector productivo frente a crisis externa
El mandatario enfatizó que su administración mantiene al sector agrícola como una prioridad, rechazando que la producción nacional esté descuidada. Mulino reconoció que el incremento internacional en los precios del combustible ha impactado severamente la economía de Panamá y al sector productivo en particular. En ese sentido, destacó los esfuerzos del Gobierno Nacional para estructurar subsidios eficientes que lleguen de manera efectiva a los trabajadores del campo.
Como parte de su agenda oficial en la provincia de Los Santos, el presidente inauguró una nueva tienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario en el distrito de Las Tablas. Este establecimiento tiene como objetivo eliminar intermediarios y ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias santeñas, garantizando un suministro constante de alimentos económicos durante todo el año.
Inversión pública y reactivación económica
Durante el acto inaugural, en el que participó el director general de la entidad, Nilo Murillo, el jefe de Estado recorrió las instalaciones y conversó con productores locales sobre las estrategias de reactivación económica. Según explicó el autor del anuncio, la inversión en obras públicas es un pilar fundamental para generar empleos; actualmente, se destinan más de B/.159 millones en proyectos de infraestructura dentro de la provincia de Los Santos.
Previo a estas actividades, la comitiva oficial cumplió con una agenda que incluyó la reinauguración de El Pausílipo en Las Tablas Abajo y una inspección técnica en el Hospital Anita Moreno, antes de proceder con las deliberaciones del Consejo de Gabinete Ampliado.
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