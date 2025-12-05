Presidente Mulino inaugura el nuevo Centro de Salud de Guararé, una de las obras de salud rescatadas

Más de 15 mil beneficiados con la apertura del Centro de Salud de Guararé en Los Santos

• El ministro de Salud, Frenando Boyd Galindo, resaltó que las nuevas instalaciones del Centro de Salud de Guararé, que superan los 773 metros cuadrados y cuentan con tecnología actualizada, buscarán expandir la atención de turnos hasta la noche.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Guararé, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, inauguró este viernes el nuevo Centro de Salud de Guararé, denominado Carlos J. Ugalde, en la provincia de Los Santos. Esta obra forma parte de los 200 proyectos de salud (entre rescatados, nuevos o en construcción) anunciados por su administración para el beneficio de la población panameña.

El nuevo centro, desarrollado por el Ministerio de Salud (Minsa), se convierte en una necesidad cumplida para los residentes de este corregimiento y sus alrededores, quienes tendrán acceso a servicios de consulta externa, farmacia, atención materno infantil, laboratorios y urgencias. Se estima que más de 15 mil personas serán beneficiadas directamente por la instalación.

Acto de justicia social y crítica a la desigualdad

Durante la ceremonia, el mandatario Mulino enfatizó que la entrega de esta instalación de salud es un acto de justicia social para miles de residentes que la habían anhelado durante años. “Queda atrás el martirio y el gasto de dinero de las familias; el sufrimiento de viajar lejos por una urgencia de salud. Por eso estamos invirtiendo tanto en el interior, para que no tengan que ir hasta Panamá a atenderse”, subrayó.

Mulino reiteró su compromiso de concluir las obras que administraciones anteriores dejaron en abandono, destacando que su gestión prioriza la salud de los panameños por encima de situaciones políticas.

El presidente abordó el tema de la desigualdad en Panamá, señalando que esta no se resuelve solo con palabras, sino con la “mano solidaria del Estado para llegar a esos sectores”. Criticó las gestiones pasadas por abandonar obras, “dilapidando los recursos, haciendo politiquería barata y engañando al pueblo con palabras bonitas, pero sin acciones concretas”.

En el evento también participaron el gobernador Rubén Villareal y el alcalde de Guararé, Amado Franco.

Mejoras en infraestructura y servicios

El nuevo Centro de Salud de Guararé supera los 773 metros cuadrados de construcción, con espacios de atención médica y equipamiento actualizado. La obra se mantuvo paralizada por años a pesar de la urgente necesidad de infraestructura sanitaria de la población local.

El ministro de Salud, Frenando Boyd Galindo, resaltó las bondades de las nuevas instalaciones, que ponen fin a la búsqueda de atención digna. Asimismo, destacó el esfuerzo gubernamental por retomar y construir nuevas instalaciones de salud. Anunció que se está trabajando en la reestructuración y distribución de los turnos para que el centro funcione hasta horas de la noche.

El alcalde Amado Franco agradeció al gobierno central por dar continuidad y mejorar obras de gran importancia, mencionando, además del Centro de Salud, la llegada de una ambulancia y las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. En conjunto con el director de Conades, Antonio Tercero, el alcalde también anunció el avance de otra obra de salud: la nueva laguna de oxidación y planta de tratamiento para el saneamiento del río Guararé.

Carolina Saavedra, en representación de los moradores, agradeció la obra, mencionando que se superan las necesidades de atención de salud para familias de escasos recursos y de lugares apartados.

Obras entregadas por la administración

En el año y medio de gestión gubernamental, la administración Mulino ha entregado importantes obras de infraestructura de salud que estuvieron paralizadas por años, incluyendo los hospitales de Bugaba y Colón, el Centro de Salud de Río Hato, y el Materno Infantil de Tambo. Además, se espera la próxima inauguración del Policentro de San Isidro, en el corregimiento de Omar Torrijos. En la provincia de Los Santos, continúan los avances en los trabajos de recuperación y rehabilitación del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, que se espera esté finalizado en aproximadamente 18 meses.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: