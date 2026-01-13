Presidente Mulino instala la Junta Directiva de CEAGRO-AIP

Instalación de CEAGRO-AIP marca nueva etapa para el agro panameño

• Con un modelo educativo que prioriza la práctica profesional, CEAGRO-AIP iniciará operaciones en abril para formar técnicos especializados y reducir la brecha de competitividad en el agro.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En cumplimiento con el compromiso del Gobierno Nacional hacia el sector productivo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el acto de instalación formal de la Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP). Esta iniciativa representa un proyecto insignia de la actual administración, diseñado para robustecer la formación de técnicos especializados en el rubro agroalimentario del país.

El evento, desarrollado en el Palacio de Las Garzas, constituyó la primera sesión formal de esta Asociación de Interés Público, culminando un proceso técnico y legal de siete meses. El mandatario Mulino destacó que la creación de CEAGRO-AIP responde a la urgencia de dotar al productor nacional de conocimientos técnicos avanzados para mejorar la productividad de los cultivos, tomando como referencia modelos exitosos de la región que logran altos niveles de abastecimiento con menor territorio.

Modernización y diversidad en la educación técnica

Durante su intervención, el presidente subrayó que Panamá requiere con urgencia una mayor diversidad en carreras técnicas para no quedar rezagada frente a las necesidades nacionales. El objetivo de CEAGRO-AIP es ofrecer a los jóvenes alternativas de crecimiento profesional que eviten la migración hacia la capital y la saturación de carreras tradicionales. El mandatario enfatizó que este instituto se suma a las acciones concretas de su gobierno para mantener al agro como un eje prioritario de la economía, asegurando que los productores no tengan que recurrir a medidas de presión para ser atendidos.

Como parte de los acuerdos de esta primera sesión, la Junta Directiva designó a la doctora Inés Sittón Candanedo como directora encargada del centro. La doctora Sittón, quien posee trayectoria en gestión académica y transformación institucional, tendrá la responsabilidad de liderar la fase operativa y administrativa. Asimismo, se aprobaron los estatutos de la asociación y se otorgaron las facultades necesarias para la contratación de personal docente y administrativo.

Modelo educativo y proyección operativa

De acuerdo con el informe presentado por el asesor presidencial Oscar Osorio, el modelo educativo de CEAGRO-AIP priorizará la formación práctica en un 60%, mientras que el 40% restante será teórico. Se contempla la formación inicial de 100 jóvenes becados que comenzarán sus estudios en abril en la Ciudad del Saber. El proceso de selección ya cuenta con más de 450 preinscritos provenientes de diversos colegios agropecuarios y de bachilleratos en ciencias de todo el país.

Especialidades y alianzas estratégicas

El programa académico tendrá una duración de dos años y abarcará áreas críticas identificadas mediante consultas con más de 90 empresas del sector privado. Entre las especialidades destacan:

• Agricultura y ganadería.

• Agroindustria y mecanización agrícola.

• Gestión de empresas y logística agropecuaria.

• Tecnología aplicada (uso de drones y sensorización).

CEAGRO-AIP operará inicialmente desde su sede en la Ciudad del Saber, aunque se analizan posibilidades de extender ramales hacia las provincias de Chiriquí y Darién. El centro busca facilitar la inserción laboral inmediata en el sector privado, elevando la productividad mediante alianzas estratégicas.

La sesión contó con la participación de figuras clave como el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el secretario nacional de Senacyt, Eduardo Ortega-Barría; y el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, junto a representantes de los ministerios de la Presidencia y Educación.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: