Presidente Mulino juramenta a 658 nuevos agentes de la Policía Nacional para reforzar la seguridad del país

Con un llamado a la ética y al servicio de la Patria, el presidente Mulino juramentó a 658 nuevos agentes de la Policía Nacional

(18/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, presidió este viernes la ceremonia de juramentación de 658 nuevos agentes de la Policía Nacional, egresados del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras (ISPOL). Este grupo de nuevos policías, compuesto por 552 hombres y 106 mujeres, se graduó tras un riguroso año de formación en competencias policiales, trato al público, respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la ética profesional.

Durante el evento, celebrado en la Plaza de Armas del ISPOL en Gamboa, los egresados de las promociones 99, conocidos como los «Legionarios», y 100, llamados los «Centenarios», recibieron sus diplomas de Técnico Superior en Seguridad Pública. El presidente Mulino aprovechó la ocasión para condecorar a los agentes que obtuvieron los primeros lugares en cada promoción: Wilfredo Pimentel, Leonardo Hernández y Alán Pérez (promoción 99), y Antony Saldaña, Verónica Pimentel y Mario Staples Cáceres (promoción 100).

En su discurso, Mulino enfatizó los grandes retos que estos nuevos agentes enfrentarán en la defensa del orden, la paz social y en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El mandatario agradeció a los familiares de los graduados, subrayando la importancia de su labor como servidores de la Patria. “En su vida encontrarán momentos complicados, momentos de temor y algunas tentaciones. No cedan a la tentación, no cedan a la vida fácil. No caigan en los cantos de sirena que lleguen a sus oídos para traicionar su juramento”, exhortó el presidente.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Seguridad Pública, Frank Ábrego; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, además de miembros de los estamentos de seguridad y otros invitados especiales.

Desde su fundación en 1999, el ISPOL ha graduado a más de 27 mil agentes policiales, que han contribuido a la seguridad del país. Los nuevos agentes de las promociones 99 y 100 se sumarán ahora a las filas de la Policía Nacional para fortalecer los estamentos de seguridad del Estado y cumplir con las metas trazadas por la administración del presidente Mulino en materia de seguridad pública.