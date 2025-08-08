Presidente Mulino lidera sesión de alto nivel en la ONU sobre cooperación marítima internacional

Panamá refuerza su liderazgo global al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, con autoridades del Canal, Interpol y la OMI

La sesión convocada por Panamá reúne líderes internacionales para debatir mecanismos de prevención, innovación y cooperación multilateral en el ámbito marítimo.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Nueva York, EE.UU.-El presidente José Raúl Mulino llegó este viernes a Nueva York para liderar la primera reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia de Panamá, centrada en seguridad marítima internacional.

La sesión, convocada por Panamá, se centró en el tema de la seguridad marítima internacional, abordando mecanismos de prevención, innovación tecnológica y cooperación multilateral como pilares estratégicos para preservar la paz global. El presidente Mulino presidió toda la jornada, reafirmando el compromiso del país con el fortalecimiento de la gobernanza marítima y la estabilidad internacional.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha, el mandatario panameño encabezó una delegación oficial que participó activamente en los debates.

La reunión contó con la intervención de figuras clave como Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá; Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol); y Arcenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).