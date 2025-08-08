Presidente Mulino liderará debate sobre seguridad marítima en el Consejo de Seguridad de la ONU

Panamá impulsa cooperación global en seguridad marítima desde la ONU

Panamá, como miembro del grupo E-10, lidera el debate sobre seguridad marítima internacional y cooperación multilateral en la ONU.

La presidencia rotativa de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU busca fortalecer normas internacionales y abordar conflictos globales.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes a Nueva York para encabezar, el próximo lunes 11 de agosto, la primera reunión de alto nivel convocada por Panamá en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El encuentro abordará como tema central la seguridad marítima, enmarcado en la agenda “Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional”.

Panamá asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad el pasado 1 de agosto, como parte del grupo E-10, conformado por diez Estados miembros elegidos para períodos de dos años. Esta posición le otorga al país la responsabilidad de coordinar debates y propuestas sobre los principales desafíos globales.

La inclusión del tema de seguridad marítima responde al papel estratégico de Panamá en el comercio internacional, no solo por la operación del Canal, sino por su infraestructura logística que conecta rutas globales. El presidente Mulino busca establecer una plataforma de diálogo sustantivo entre los Estados Miembros, promoviendo enfoques innovadores, inclusivos y cooperativos que refuercen el multilateralismo y las normas internacionales.

Además de este eje temático, la presidencia panameña deberá coordinar iniciativas relacionadas con conflictos como el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, la situación en Medio Oriente y el reciente conflicto entre Israel e Irán. La agenda también incluye temas como la protección de mujeres en zonas de guerra, los acuerdos de paz en Colombia y crisis en África.

Durante su intervención en la sede de la ONU, el presidente Mulino estará acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba; el representante permanente adjunto, Ricardo Moscoso; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el vicecanciller Carlos Hoyos.

Con esta iniciativa, Panamá reafirma su compromiso con la paz global y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad marítima, consolidando su liderazgo en uno de los órganos más influyentes de la ONU.