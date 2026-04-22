Ejecutivo devuelve a la Asamblea el proyecto de ley 331 por riesgos fiscales

El mandatario José Raúl Mulino rechazó diversos artículos de la propuesta legislativa tras advertir posibles conflictos de competencias y falta de controles sanitarios adecuados.
Objeción parcial al proyecto de ley 331 por inconveniente e inexequible
• La creación de un Fondo Nacional de Turismo Deportivo fue uno de los puntos objetados por presentar deficiencias constitucionales y técnicas según el análisis del Ejecutivo.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó una objeción parcial al proyecto de ley 331, el cual tiene como propósito desarrollar y fomentar el turismo deportivo en el país. El mandatario calificó la propuesta como inconveniente e inexequible en diversos de sus puntos, procediendo a devolver el documento a la Asamblea Nacional para que los diputados analicen las observaciones técnicas y legales planteadas.
La decisión del jefe del Ejecutivo surge tras un análisis exhaustivo de las recomendaciones emitidas por múltiples instituciones, entre las que destacan el Ministerio de Educación, la Autoridad de Turismo de Panamá, Pandeportes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades estatales y municipales.
Conflictos de competencia y riesgos institucionales
En la comunicación oficial dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario Mulino argumentó que el proyecto de ley 331 contiene disposiciones que podrían provocar desorganización institucional. Entre las preocupaciones principales se encuentran la superposición de competencias entre entidades, la posible vulneración de la autonomía municipal y la existencia de riesgos fiscales para el Estado.
Específicamente, se objetaron por inconvenientes el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12. De igual forma, el Ejecutivo rechazó las disposiciones sobre certificación y control sanitario contenidas en los artículos 5, 8, 16, 27, 31, 33 y 34, al considerar que no garantizan la prevalencia de las autorizaciones de salud como requisito previo para validar actividades deportivas turísticas.
Inexequibilidad del fondo financiero
Respecto a los puntos declarados inexequibles, el Ejecutivo señaló los artículos 8 y 19. Este último pretendía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, una iniciativa que, aunque fue calificada como loable por el presidente, presenta deficiencias críticas desde la perspectiva técnica, administrativa y constitucional.
El mandatario advirtió que la validación de circuitos turísticos deportivos sin el cumplimiento riguroso de los criterios sanitarios vigentes representa un riesgo que la normativa actual no logra mitigar de forma expresa. Con esta devolución, la Asamblea Nacional deberá reconsiderar el articulado para ajustar la propuesta a los marcos legales y administrativos vigentes en la República de Panamá.
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