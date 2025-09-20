Agenda del Presidente Mulino en Nueva York: ONU y promoción de Panamá para la inversión

El presidente José Raúl Mulino viaja a Nueva York para su segundo debate en la ONU y un evento del BID

La agenda del mandatario panameño en Estados Unidos incluirá su discurso ante la ONU y una reunión para destacar los proyectos de infraestructura y la economía del país.

(20/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente Mulino viajará este domingo, 21 de septiembre, a Nueva York para participar en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este año tiene como lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. La sesión, a la que asisten representantes de 193 países, será presidida por la alemana Annalena Baerbock.

Agenda de alto nivel en la ONU y encuentros bilaterales

La agenda del presidente Mulino en la ONU incluye varios eventos clave:

• Discurso en el Debate General: El mandatario expondrá la posición de Panamá ante la asamblea.

• Reunión bilateral con el Secretario General de la ONU: El presidente Mulino se reunirá con António Guterres para abordar temas de interés mutuo.

• Participación en el Consejo de Seguridad: Asistirá a una sesión por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, donde se tratará el papel de Panamá en el Consejo, el multilateralismo y la neutralidad del Canal.

Además de su participación en la ONU, el presidente sostendrá encuentros bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. También recibirá la invitación oficial para que Panamá asista al próximo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

‘Panama Day’: promoviendo la inversión y la economía

Fuera de las actividades de la ONU, el presidente Mulino encabezará el “Panama Day”, un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York. El objetivo principal de este evento es promocionar a Panamá como un destino de inversión, destacando la expectativa mundial por sus grandes proyectos de infraestructura, los planes futuros del Canal, las ventajas comerciales y la estabilidad de la economía panameña.

Este evento cuenta con el respaldo del Foro Concordia, un grupo de expertos transatlántico dedicado a fomentar la confianza y la cooperación. El presidente también asistirá al Consejo de las Américas (COA), una organización que promueve el libre comercio y los mercados abiertos en el continente.

Durante este viaje de trabajo, el presidente Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Juan Carlos Navarro (Ambiente) y Fernando Boyd (Salud).