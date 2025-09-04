Presidente Mulino posiciona a Panamá como el hub estratégico de Japón en América Latina

Panamá despliega su potencial como puente comercial ante 500 líderes japoneses

Con la mira puesta en atraer inversiones, el Mandatario panameño destacó la solidez de la relación bilateral, el rol del Canal y las ventajas únicas que Panamá ofrece a las empresas japonesas para conquistar el mercado latinoamericano.

Un llamado a las empresas japonesas para que utilicen a Panamá como su centro de operaciones para las Américas fue el eje central del discurso del Presidente Mulino ante una audiencia de alto nivel en la capital japonesa.

(4/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En el marco de su visita oficial, el Presidente de la República, José Raúl Mulino, fue recibido en una destacada recepción en Tokio, donde ante aproximadamente 500 personalidades de los ámbitos gubernamental, empresarial y diplomático de Japón, promovió a Panamá como la puerta de entrada estratégica para las inversiones niponas en América Latina y el Caribe.

El Mandatario, acompañado por la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y una comitiva de alto nivel que incluyó al canciller Javier Martínez Acha y a los ministros de Comercio y del Canal, agradeció el histórico apoyo de Japón, materializado en proyectos emblemáticos como el financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá. “Esta relación va mucho más allá que este proyecto emblemático”, afirmó.

El Canal: Un vínculo vital

Mulino destacó que ambas naciones comparten intereses vitales en el sector marítimo. Subrayó que más del 14% de la carga que transita por el Canal de Panamá está vinculada directa o indirectamente a Japón, recalcando la “estrecha relación” que la Autoridad del Canal mantiene con la comunidad marítima japonesa para garantizar eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

Como un paso significativo para fortalecer este lazo, el Presidente Mulino extendió una invitación formal al gobierno de Japón para que se una al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un acuerdo ya suscrito por 40 países, para “asegurar el libre tránsito, seguro y confiable, para todas las naciones”.

Panamá como “Hub” para las Américas

El discurso del Jefe de Estado se centró en presentar las ventajas competitivas que Panamá ofrece a los inversionistas japoneses. Resaltó la ubicación geográfica única, la conectividad aérea, marítima y digital, y un centro financiero “responsable, sólido y regulado que sirve como plataforma regional”.

Hizo especial énfasis en las ventajas de las zonas francas, como la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico, y en la reciente adhesión de Panamá al Mercosur. “Invito a las compañías japonesas a considerar a Panamá como su ‘hub’ para las Américas: desde nuestras costas pueden llegar a mercados que suman más de 320 millones de consumidores”, afirmó Mulino, señalando oportunidades en logística, tecnología, energías renovables y manufactura.

Cooperación técnica y sabor panameño

El Presidente también propuso fortalecer la cooperación técnica, compartiendo experiencias en innovación portuaria, digitalización de operaciones, eficiencia energética y capacitación marítima. “Japón es líder mundial en tecnología naval y Panamá es líder en registro de naves; esa combinación tiene un potencial inmenso”, aseguró.

Para cerrar su intervención, el Mandatario invitó a los presentes a disfrutar de los productos de altísima calidad que ofrece Panamá al mundo, con mención especial al café geisha, el cacao nacional y la piña con sello «sabor del año».

Por parte del gobierno japonés, el Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, Hiromasa Nakano, expresó su deseo de “trabajar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, incluyendo el sector transporte y comunicaciones”, sobre la base de la sólida amistad entre ambos pueblos.

La visita del Presidente Mulino a Japón sienta las bases para una nueva etapa de cooperación económica y estratégica entre Panamá y Japón, posicionando al país centroamericano como un socio clave para el acceso al mercado latinoamericano.