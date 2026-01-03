Reformas estructurales y control migratorio: ejes del Informe a la Nación 2026

El presidente José Raúl Mulino presentó su Informe a la Nación destacando la recuperación del control en el Darién y la implementación de medidas de austeridad para sanear las finanzas públicas.
Transparencia y orden estatal marcan el Informe a la Nación del Presidente José Raúl Mulino
• Durante su discurso de gestión, el mandatario panameño enfatizó la necesidad de una reforma constitucional y una nueva ley educativa como legados fundamentales de su administración.
• El Informe a la Nación de 2026 subrayó el éxito en la política exterior de Panamá y el compromiso con la reducción del tamaño del Estado para fomentar la inversión privada.
(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El excelentísimo señor José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, presentó este 2 de enero su Informe a la Nación correspondiente a los primeros 18 meses de gestión. Bajo la premisa de «poner orden donde había caos», el mandatario detalló los avances en política exterior, seguridad, economía y las reformas estructurales que planea implementar para el resto de su periodo constitucional.
Política Exterior y Control Migratorio
El presidente inició su intervención destacando la recuperación de la soberanía en la provincia de Darién. Mulino calificó la situación previa como un «campo de concentración del siglo XXI» y afirmó que, mediante la clausura de pasos informales y el establecimiento de controles estrictos, Panamá ha recuperado la dignidad nacional y la protección ambiental en la zona fronteriza.
Asimismo, resaltó la participación de Panamá en foros internacionales y su postura firme respecto a la crisis en Venezuela. El mandatario mencionó su diálogo con Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como presidente electo, y subrayó que el liderazgo internacional de Panamá ha sido validado en escenarios como la entrega del Premio Nobel en Oslo.
Economía, Austeridad y Caja de Seguro Social
En el ámbito económico, el Informe a la Nación hizo hincapié en la responsabilidad fiscal. El Ejecutivo detalló que se han eliminado privilegios innecesarios y se ha trabajado en reducir el tamaño del Estado para evitar que la «desidia acumulada» siga afectando a los ciudadanos. Mulino defendió la transparencia como herramienta para atraer inversión privada y garantizar un clima de negocios estable.
Uno de los puntos más críticos fue la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente informó sobre los esfuerzos para salvar el sistema de pensiones y mejorar la atención de salud, asegurando que su administración no recurrirá a paliativos temporales, sino a soluciones de fondo que garanticen la sostenibilidad de la institución a largo plazo.
Reformas Estructurales y Legado Educativo
Hacia el cierre de su discurso, el presidente Mulino reafirmó su intención de impulsar una reforma constitucional democrática, argumentando que el sistema jurídico-político actual es ineficiente y obstaculiza el desarrollo. «Si este Estado no se reforma, fracasaremos», sentenció el mandatario ante la Asamblea Nacional.
En cuanto a la educación, anunció que espera dejar como legado una nueva ley educativa que proporcione bases firmes para las futuras generaciones. Mulino concluyó asegurando que el proceso de alfabetización constitucional continuará durante 2026, buscando involucrar a más de 200 mil panameños en la transformación del Estado.
