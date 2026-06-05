Presidente Mulino reafirma relación con Grecia para proteger la bandera panameña

El mandatario José Raúl Mulino destacó que la visita de Estado a Grecia permitió recuperar la confianza del principal usuario europeo de la marina mercante nacional.
Estrategias en Grecia buscan consolidar la competitividad de la bandera panameña
• Con el fin de optimizar el Registro de Naves y evitar retenciones de buques en China, autoridades panameñas trazan planes de modernización tecnológica y atención expedita.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Atenas, Grecia.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que, gracias a la visita de Estado realizada a Grecia y a todas las reuniones sostenidas con diversos sectores del área marítima, el país recuperó la confianza del principal usuario europeo de la bandera panameña. En su discurso ante representantes empresariales y de los Gobiernos griego, de Chipre y de otras naciones, el mandatario recalcó la importancia para la economía nacional de cuidar a los socios comerciales, quienes constituyen la mayor marina mercante del mundo. El gobernante sostuvo ante más de mil personas que participaron en una recepción en la feria marítima Posidonia 2026 que el riesgo de perder a Grecia impactaría negativamente en la imagen del país y en su economía, contando con la participación de empresarios locales.
Protección del registro y relaciones comerciales
El presidente afirmó en tercera persona que se resolverán los problemas con China y se cuidarán los intereses del país y de los barcos con la bandera panameña, manifestando que no se apoyarán cambios en las reglas del juego en temas marítimos que perjudiquen a la nación. De igual forma, el jefe de Estado aseguró que sigue de cerca la gestión de su gobierno en Panamá mediante comunicación directa con todos sus ministros.
Durante la jornada, el mandatario visitó el Consulado General de Panamá en El Pireo, donde sostuvo una reunión de trabajo y se refirió al reforzamiento de las estrategias estatales para elevar la calidad del Registro de Naves —incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías— y la búsqueda de soluciones a situaciones externas que afectan a los buques. El presidente Mulino aseguró en tercera persona que se busca garantizar una atención más expedita a los actuales y futuros clientes, considerando que Grecia posee una de las flotas más grandes del mundo y que actualmente cerca de 500 barcos griegos navegan bajo el registro nacional.
Estrategias de competitividad e inversiones
En la reunión participaron el canciller, Javier Martínez-Acha; Julie Lymberópulos, embajadora y cónsul de Panamá en Grecia; Luis Roquebert y Ramón Franco, director general y director de la Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, así como representantes del Departamento de Operaciones de Gente de Mar y Segumar. En la sesión se trató el sostenimiento y la competitividad internacional de la insignia nacional, las estrategias para atraer nuevas inversiones a través del abanderamiento de buques y el mejoramiento de la posición en el mercado griego.
Respecto a las situaciones complejas que afectan a las de por sí matriculadas embarcaciones, se mencionó la necesidad de evaluar al más alto nivel en Panamá diversas opciones para evitar la retención de buques en China, un factor que impacta en la competitividad del Registro de Naves y a las naves que ya navegan bajo las regulaciones nacionales. Mulino asistió a estas actividades acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino; así como de Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; y Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
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