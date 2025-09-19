Presidente Mulino se reúne con líderes de la comunidad judía para dialogar sobre temas nacionales

Presidente Mulino recibe a líderes de la comunidad judía por el Año Nuevo

• Durante el encuentro, los líderes agradecieron la gestión del mandatario en pro del desarrollo económico y de la empresa privada, además de conversar sobre temas de interés nacional.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a una delegación de la comunidad judía en Panamá como parte de la tradicional visita de cortesía con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo Judío.

La delegación, integrada por miembros de diversas comunidades y organizaciones, deseó un feliz año al mandatario. Los líderes también aprovecharon la ocasión para agradecer el trabajo del presidente en favor del desarrollo económico del país y de la empresa privada. Durante la reunión, se abordaron diversos temas de interés nacional.

Integrantes de la Delegación

Entre los miembros que visitaron el despacho presidencial se encontraban Max Joe Harari del Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá; Michael Ostrowiak de la comunidad Beth El; David Hanono; Moisés Abadi de la comunidad Kolshearit; Alberto Jabiles; Joshua Henríquez; y Dovi Eisenmann, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.