Mario Kempes visita el Palacio de Las Garzas y aconseja a niños sobre educación y deporte

Presidente Mulino recibe al «Matador» Mario Kempes , leyenda del fútbol argentino

• El «Matador» Kempes, campeón y máximo goleador del Mundial 1978, destacó la importancia de la educación sobre el deporte, aludiendo a los sueños de los jóvenes panameños.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas a la leyenda del fútbol argentino, Mario Alberto Kempes, conocido mundialmente como el “Matador”.

El mandatario conversó con el exfutbolista, exentrenador y actual comentarista sobre su trayectoria, rememorando anécdotas desde sus inicios hasta su participación estelar como seleccionado nacional de Argentina, donde escribió capítulos que lo consolidaron como leyenda.

Dirigiéndose a un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo presentes en el recibimiento, el presidente Mulino destacó la importancia histórica de su invitado. “¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi (Lionel). Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona (Diego) en el mundial”, enfatizó.

El presidente Mulino aprovechó la ocasión para instar a los niños a esforzarse en la escuela para labrarse un mejor futuro. Posteriormente, el mandatario recibió una camiseta de Argentina con el número 10, autografiada por Kempes.

Kempes Destaca la Prioridad de la Educación

Por su parte, el exfutbolista argentino, reconocido por su desempeño en tres Copas del Mundo (1974, 1978 y 1982), compartió un mensaje con los niños y jóvenes que aspiran a brillar en el deporte del balompié, destacando la importancia fundamental de la educación y el respeto a los demás.

“Yo creo que los sueños hay que seguirlos hasta el final, hasta que dejen de ser sueños y se conviertan, o bien en una realidad o en darse cuenta de que, a lo mejor, no es el camino indicado o que tiene que buscar otro camino. Pero lo que siempre digo —y siempre lo voy a repetir— es el estudio. No lo dejen, porque los deportes son muy lindos, pero a veces son traicioneros”, expresó el campeón mundial.

Como parte de su visita, Kempes y el grupo de niños recorrieron las principales salas del Palacio de Las Garzas y se interiorizaron sobre parte de la historia de la fundación de la República de Panamá. El exfutbolista comentó que fue un «recorrido agradable» y valoró la oportunidad de visitar una residencia presidencial. Mario Kempes fue campeón y máximo goleador en el Mundial de Argentina 1978.