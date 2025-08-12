Presidente Mulino recibe reconocimiento por excluir a Panamá de listas discriminatorias

Abogados reconocen labor del presidente Mulino por exclusión de Panamá de listas discriminatorias

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el acto de juramentación de la nueva Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA), la presidenta reelecta Maritza Cedeño recibió el respaldo de más de un centenar de juristas, en una ceremonia donde se destacó el papel del presidente José Raúl Mulino en la salida de Panamá de las listas discriminatorias internacionales.

Durante el evento, se otorgó al mandatario la Medalla Presidencial como reconocimiento a su liderazgo en la defensa de la imagen del país ante organismos multilaterales. Por compromisos en la ONU, Mulino participó mediante un mensaje en video, donde agradeció la distinción y resaltó el trabajo conjunto con juristas en foros como Naciones Unidas, Mercosur y la Comunidad Europea.

“Me puse como objetivo alzar la voz defendiendo a Panamá en todos los foros internacionales. Es así como lo logramos y me satisface”, expresó el presidente.

Cedeño, al asumir su nuevo período 2025-2027, reafirmó el compromiso del gremio con reformas judiciales, marítimas y constitucionales que fortalezcan la institucionalidad. “Hoy Panamá ha dado un paso importante, gracias al esfuerzo de los colegas aquí presentes, al salir de las listas grises y discriminatorias”, señaló.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, recibió el reconocimiento en nombre del presidente y subrayó que esta gestión no dejará sola a la sociedad civil en la lucha por una justicia más accesible y transparente. Además, destacó el impulso gubernamental a una reforma constitucional que contará con la participación activa del CNA.

Durante la ceremonia, también se entregaron medallas a abogados jóvenes y juristas con más de 20 y 30 años de trayectoria, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del Derecho en Panamá. El acto contó con la presencia de autoridades de los órganos Judicial y Legislativo, procuradores y representantes del gobierno nacional.