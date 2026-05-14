Presidente Mulino ordena reforzar la seguridad en el país y descarta negociaciones con pandillas

El mandatario panameño solicitó un informe detallado sobre la situación actual y reiteró que no dialogará con grupos criminales, priorizando la protección de los ciudadanos.
Gobierno Nacional fortalecerá estamentos para garantizar la seguridad en el país y el control territorial
• A través de la dotación de equipos y la cooperación internacional, el Ejecutivo busca contrarrestar el narcotráfico y asegurar la tranquilidad en el territorio nacional.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó al Ministerio de Seguridad un informe pormenorizado sobre la seguridad en el país. Durante su pronunciamiento, el mandatario anunció que se mantendrá el despliegue de los estamentos policiales en las vías públicas y enfatizó que su administración no establecerá negociaciones con pandillas que intenten vulnerar la paz de la población panameña.
El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno Nacional realiza esfuerzos constantes para dotar a los cuerpos de seguridad con las herramientas necesarias para combatir el crimen. Mulino explicó que las recientes pugnas por el control del narcotráfico han derivado en diversos ajustes de cuentas, ante lo cual aseguró que ni su persona ni el ministro de Seguridad se sentarán a pactar con jefes de organizaciones criminales. «Nos toca apoyar a la ciudadanía, dotar a los estamentos y prevenir estos ataques», afirmó el presidente.
Cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico
El mandatario atribuyó la situación actual al incremento en la producción de cocaína y al uso de las rutas marítimas y terrestres de Panamá para el tránsito de sustancias ilícitas. En este sentido, resaltó como positiva la captura de más de veinte personas vinculadas al uso de contenedores para el tráfico de drogas.
Asimismo, Mulino informó sobre una cooperación incipiente con los Países Bajos. Esta alianza busca establecer mecanismos conjuntos entre Aduanas y la Policía Nacional para intensificar la vigilancia en la navegación, evitando que los trasbordos de sustancias prohibidas se realicen en aguas internacionales.
Gestión responsable de servicios públicos
En el ámbito de los servicios básicos, el presidente hizo un llamado a manejar con responsabilidad las opiniones sobre el agua y la salud, solicitando que no se utilicen con fines políticos. Por su parte, el director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González, reportó avances en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro.
En la planta Roberto Reyna, se avanza en la licitación para rehabilitar la infraestructura y la toma de agua cruda, además de la llegada de filtros con tecnología de ultrafiltración. En Rufina Alfaro, se ejecutan mejoras en el dique para reducir la sedimentación y se implementan sistemas de telemetría en las bombas. También se tramita la contratación para optimizar las líneas de conducción hacia Las Tablas y Guararé.
Relación institucional y proyectos en Barú
Sobre la relación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, el presidente Mulino destacó que se ha mantenido un esfuerzo conjunto para impulsar leyes necesarias para la nación. Respecto a la próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional el 1 de julio, manifestó su respeto por la separación de poderes y la autonomía de dicho órgano.
Finalmente, se abordaron las inversiones en el distrito de Barú, donde el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, detalló el inicio de estudios para una vía de circunvalación y la rehabilitación de calles internas. Estos proyectos viales, junto a una nueva planta de tratamiento de agua, complementarán la construcción del nuevo muelle de Puerto Armuelles. Según Mulino, esta infraestructura ya genera interés en empresas logísticas de Japón y líneas de cruceros, lo que impulsará el empleo y la capacitación técnica de los jóvenes en la región.
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