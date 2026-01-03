Presidente Mulino reconoce a Edmundo González ante sucesos en Venezuela

• El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó su apoyo a Edmundo González como presidente electo, tras los acontecimientos registrados la madrugada de este sábado en Venezuela.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, emitió un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales en respuesta a los graves acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este sábado en Venezuela. El mandatario panameño utilizó sus plataformas para reafirmar la postura de su administración en defensa del sistema democrático y el respeto a la voluntad soberana expresada por la ciudadanía venezolana en los pasados comicios.

Respaldo a la legitimidad electoral

En su mensaje, el jefe de Estado panameño enfatizó que su gobierno reconoce al ciudadano Edmundo González como el legítimo ganador de las urnas electorales. Mulino señaló que los deseos del pueblo venezolano fueron manifestados de manera contundente y que Panamá, fiel a su tradición diplomática, se mantendrá del lado de la legalidad y el ensayo democrático en la región.

El presidente subrayó que Panamá no solo observa con atención los hechos, sino que reitera su posición a favor de que se acepten los resultados que favorecieron a Edmundo González, instando a las autoridades y actores políticos a respetar el mandato popular para evitar una mayor desestabilización en el país suramericano.

Solidaridad y transición pacífica

José Raúl Mulino concluyó su declaración asegurando que Panamá será siempre solidaria con la paz y con la búsqueda de un proceso de transición que sea, ante todo, ordenado y legítimo. La administración panameña considera que el reconocimiento internacional de Edmundo González es un paso fundamental para garantizar que el proceso político en Venezuela se encamine hacia una solución pacífica que beneficie a sus ciudadanos y a la estabilidad de todo el continente.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por José Raúl Mulino (@joseraulmulino)