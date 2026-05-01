Uso de la partida discrecional se enfoca en urgencias médicas y casos sociales de alta complejidad

El mandatario José Raúl Mulino subrayó que los fondos de la partida discrecional se gestionan bajo estricta responsabilidad para atender necesidades urgentes de salud y asistencia social.
Impacto social de la partida discrecional beneficia a cientos de panameños
• Durante una inspección al nuevo Hospital del Niño, el Ejecutivo detalló el alcance de la partida discrecional en cirugías pediátricas, trasplantes y apoyo a familias humildes.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó el impacto social y la gestión transparente de la partida discrecional durante su administración. El mandatario enfatizó que estos recursos se manejan bajo un estricto control y responsabilidad, eliminando el uso de influencias o «palancas» políticas. Según explicó, cada caso es sometido a un análisis previo para garantizar que la ayuda del Gobierno Nacional llegue de manera efectiva a los panameños más humildes que enfrentan situaciones críticas.
Desde el área de construcción del nuevo Hospital del Niño en la Avenida Balboa, donde realizó un recorrido de inspección y su habitual conferencia de prensa, el presidente Mulino detalló que el Ejecutivo recibe diariamente numerosas solicitudes de asistencia. Gran parte de estos requerimientos corresponden a urgencias médicas de alta complejidad que deben ser tratadas en el extranjero, con costos inalcanzables para las familias afectadas.
Gestión de salud y asistencia social
La asistencia se canaliza a través del Ministerio de la Presidencia, mediante la Secretaría Social, donde se procesan solicitudes para intervenciones críticas como cirugías cardíacas pediátricas y trasplantes hepáticos. El presidente Mulino señaló que la ayuda no solo cubre el procedimiento médico, sino también el acompañamiento de los familiares, especialmente en casos de infantes de pocos meses de vida. Asimismo, destacó que se brinda respuesta inmediata a adultos en condiciones económicas precarias cuyas vidas dependen de una intervención quirúrgica pronta.
Resultados y beneficiarios de la partida
De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, cientos de panameños han recibido beneficios directos. En el ámbito de la salud especializada, se han financiado 20 cirugías cardíacas pediátricas, 17 trasplantes en infantes y la adquisición de 99 prótesis. Además, la gestión ha permitido la entrega de camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas a 320 familias que requerían elementos auxiliares de movilidad y cuidado.
El alcance de la partida discrecional también se ha extendido al bienestar del hogar y la seguridad social básica, beneficiando a 662 familias con enseres domésticos, 88 con insumos médicos consumibles y brindando cobertura de gastos funerarios a 97 familias en situación de vulnerabilidad. El presidente Mulino reafirmó que este mecanismo sigue siendo una herramienta necesaria para ofrecer soluciones de vida o muerte que el sistema ordinario no siempre logra cubrir con la celeridad requerida.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *